قیمت امروز 0x

قیمت لحظه‌ ای 0x (ZRX) در حال حاضر برابر با $ 0.07725 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZRX به USD برابر با $ 0.07725 برای هر ZRX می‌ باشد.

توکن 0x در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #290 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 65.54M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 848.40M ZRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZRX در بازه‌ ای بین $ 0.07653 (حداقل) و $ 0.07769 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.531409978866577 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.07802751487063664 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZRX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -6.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.15K رسیده است.

اطلاعات بازار 0x (ZRX)

رتبه No.290 ارزش بازار $ 65.54M$ 65.54M $ 65.54M حجم (24 ساعته) $ 56.15K$ 56.15K $ 56.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.25M$ 77.25M $ 77.25M سرمایه در گردش 848.40M 848.40M 848.40M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 84.83% تاریخ صدور 2017-08-17 00:00:00 قیمت صدور $ 0.05$ 0.05 $ 0.05 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی 0x برابر است با $ 65.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.15K. عرضه در گردش ZRX برابر است با 848.40M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.25M است.