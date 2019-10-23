قیمت امروز Kava Labs

قیمت لحظه‌ ای Kava Labs (KAVA) در حال حاضر برابر با $ 0.04072 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAVA به USD برابر با $ 0.04072 برای هر KAVA می‌ باشد.

توکن Kava Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #411 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44.09M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.08B KAVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAVA در بازه‌ ای بین $ 0.0404 (حداقل) و $ 0.04089 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.19263002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02970831511659733 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAVA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -0.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Kava Labs (KAVA)

رتبه No.411 ارزش بازار $ 44.09M$ 44.09M $ 44.09M حجم (24 ساعته) $ 58.67K$ 58.67K $ 58.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.09M$ 44.09M $ 44.09M سرمایه در گردش 1.08B 1.08B 1.08B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,082,847,016 1,082,847,016 1,082,847,016 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2019-10-23 00:00:00 قیمت صدور $ 0.46$ 0.46 $ 0.46 بلاک چین عمومی KAVA

ارزش بازار فعلی Kava Labs برابر است با $ 44.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.67K. عرضه در گردش KAVA برابر است با 1.08B، و عرضه کل آن 1082847016 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.09M است.