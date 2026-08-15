قیمت امروز Edge

قیمت لحظه‌ ای Edge (EDGE1) در حال حاضر برابر با $ 0,0618 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDGE1 به USD برابر با $ 0,0618 برای هر EDGE1 می‌ باشد.

توکن Edge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #782 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15.64M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 253.11M EDGE1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDGE1 در بازه‌ ای بین $ 0,06165 (حداقل) و $ 0,06223 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,9128667392523326 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,02784263805725042 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDGE1 طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,31 و در هفت روز اخیر به میزان +%1,01 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.77K رسیده است.

اطلاعات بازار Edge (EDGE1)

رتبه No.782 ارزش بازار $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M حجم (24 ساعته) $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 61,80M$ 61,80M $ 61,80M سرمایه در گردش 253.11M 253.11M 253.11M حداکثر عرضه 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 عرضه کل 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 نرخ گردش %25,31 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Edge برابر است با $ 15.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.77K. عرضه در گردش EDGE1 برابر است با 253.11M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 61,80M است.