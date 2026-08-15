قیمت امروز ETHGAS

قیمت لحظه‌ ای ETHGAS (GWEI) در حال حاضر برابر با $ 0.02482 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GWEI به USD برابر با $ 0.02482 برای هر GWEI می‌ باشد.

توکن ETHGAS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #105 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43.44M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.75B GWEI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GWEI در بازه‌ ای بین $ 0.02475 (حداقل) و $ 0.02779 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.21616639644533187 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01275542770191945 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GWEI طی یک ساعت گذشته به میزان -1.24% و در هفت روز اخیر به میزان +2.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.56K رسیده است.

اطلاعات بازار ETHGAS (GWEI)

رتبه No.105 ارزش بازار $ 43.44M$ 43.44M $ 43.44M حجم (24 ساعته) $ 51.56K$ 51.56K $ 51.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.20M$ 248.20M $ 248.20M سرمایه در گردش 1.75B 1.75B 1.75B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 17.50% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ETHGAS برابر است با $ 43.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.56K. عرضه در گردش GWEI برابر است با 1.75B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.20M است.