قیمت امروز Lido Staked ETH

قیمت لحظه‌ ای Lido Staked ETH (STETH) در حال حاضر برابر با $ 1,883.9 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STETH به USD برابر با $ 1,883.9 برای هر STETH می‌ باشد.

توکن Lido Staked ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #7961 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.93B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.99M STETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STETH در بازه‌ ای بین $ 1,873.86 (حداقل) و $ 1,886.01 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,982.4272258192740479 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 551.78459296 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -2.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Lido Staked ETH (STETH)

رتبه No.7961 ارزش بازار $ 16.93B$ 16.93B $ 16.93B حجم (24 ساعته) $ 52.95K$ 52.95K $ 52.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.93B$ 16.93B $ 16.93B سرمایه در گردش 8.99M 8.99M 8.99M عرضه کل 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Lido Staked ETH برابر است با $ 16.93B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.95K. عرضه در گردش STETH برابر است با 8.99M، و عرضه کل آن 8989088.04459084 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.93B است.