قیمت امروز Palcoin Ventures

قیمت لحظه‌ ای Palcoin Ventures (PALCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.01739 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PALCOIN به USD برابر با $ 0.01739 برای هر PALCOIN می‌ باشد.

توکن Palcoin Ventures در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4358 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PALCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PALCOIN در بازه‌ ای بین $ 0.01327 (حداقل) و $ 0.01801 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 47.009661309192346 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.12091621245806738 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PALCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Palcoin Ventures (PALCOIN)

رتبه No.4358 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 250,000,000 250,000,000 250,000,000 عرضه کل 250,000,000 250,000,000 250,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Palcoin Ventures برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63K. عرضه در گردش PALCOIN برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 250000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.35M است.