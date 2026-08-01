قیمت امروز USDP

قیمت لحظه‌ ای USDP (USDP) در حال حاضر برابر با $ 1.0004 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDP به USD برابر با $ 1.0004 برای هر USDP می‌ باشد.

توکن USDP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #561 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31.97M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 31.95M USDP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDP در بازه‌ ای بین $ 0.9996 (حداقل) و $ 1.0004 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.02277060708566276 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.872764435084 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDP طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.78K رسیده است.

اطلاعات بازار USDP (USDP)

رتبه No.561 ارزش بازار $ 31.97M$ 31.97M $ 31.97M حجم (24 ساعته) $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.97M$ 31.97M $ 31.97M سرمایه در گردش 31.95M 31.95M 31.95M عرضه کل 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی USDP برابر است با $ 31.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.78K. عرضه در گردش USDP برابر است با 31.95M، و عرضه کل آن 31954027.03052443 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.97M است.