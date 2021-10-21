قیمت امروز Bifrost

قیمت لحظه‌ ای Bifrost (BNC) در حال حاضر برابر با $ 0.014432 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNC به USD برابر با $ 0.014432 برای هر BNC می‌ باشد.

توکن Bifrost در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1982 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 540.34K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.44M BNC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNC در بازه‌ ای بین $ 0.014416 (حداقل) و $ 0.014838 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.76728949718935371 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -3.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Bifrost (BNC)

رتبه No.1982 ارزش بازار $ 540.34K$ 540.34K $ 540.34K حجم (24 ساعته) $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M سرمایه در گردش 37.44M 37.44M 37.44M حداکثر عرضه 80,000,000 80,000,000 80,000,000 عرضه کل 80,000,000 80,000,000 80,000,000 نرخ گردش 46.80% تاریخ صدور 2021-10-21 00:00:00 بلاک چین عمومی BNC

ارزش بازار فعلی Bifrost برابر است با $ 540.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.40K. عرضه در گردش BNC برابر است با 37.44M، و عرضه کل آن 80000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.