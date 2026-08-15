قیمت امروز BAS

قیمت لحظه‌ ای BAS (BAS) در حال حاضر برابر با $ 0.025383 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAS به USD برابر با $ 0.025383 برای هر BAS می‌ باشد.

توکن BAS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #665 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63.46M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.50B BAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAS در بازه‌ ای بین $ 0.024177 (حداقل) و $ 0.02591 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.16763449915565898 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.004194192410779678 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -3.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 73.34K رسیده است.

اطلاعات بازار BAS (BAS)

رتبه No.665 ارزش بازار $ 63.46M$ 63.46M $ 63.46M حجم (24 ساعته) $ 73.34K$ 73.34K $ 73.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 253.83M$ 253.83M $ 253.83M سرمایه در گردش 2.50B 2.50B 2.50B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 25.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی BAS برابر است با $ 63.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 73.34K. عرضه در گردش BAS برابر است با 2.50B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 253.83M است.