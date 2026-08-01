قیمت امروز AurumX

قیمت لحظه‌ ای AurumX (UMX) در حال حاضر برابر با $ 0.09465 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UMX به USD برابر با $ 0.09465 برای هر UMX می‌ باشد.

توکن AurumX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- UMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UMX در بازه‌ ای بین $ 0.09007 (حداقل) و $ 0.09899 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UMX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -63.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.62K رسیده است.

اطلاعات بازار AurumX (UMX)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.40M$ 28.40M $ 28.40M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 300,000,000 300,000,000 300,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی AurumX برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.62K. عرضه در گردش UMX برابر است با --، و عرضه کل آن 300000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.40M است.