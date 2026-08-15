قیمت امروز AixPlay

قیمت لحظه‌ ای AixPlay (AIXPLAY) در حال حاضر برابر با $ 0.0001081 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIXPLAY به USD برابر با $ 0.0001081 برای هر AIXPLAY می‌ باشد.

توکن AixPlay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- AIXPLAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIXPLAY در بازه‌ ای بین $ 0.0001058 (حداقل) و $ 0.0001151 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIXPLAY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +1.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 123.54K رسیده است.

اطلاعات بازار AixPlay (AIXPLAY)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 123.54K$ 123.54K $ 123.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی AixPlay برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 123.54K. عرضه در گردش AIXPLAY برابر است با --، و عرضه کل آن 18827566155 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.04M است.