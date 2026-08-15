قیمت امروز Creo Engine

قیمت لحظه‌ ای Creo Engine (CREO) در حال حاضر برابر با $ 0.00063 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CREO به USD برابر با $ 0.00063 برای هر CREO می‌ باشد.

توکن Creo Engine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2190 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 434.00K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 688.89M CREO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CREO در بازه‌ ای بین $ 0.0006253 (حداقل) و $ 0.000631 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2026071197050018 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00073832536811534 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CREO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Creo Engine (CREO)

رتبه No.2190 ارزش بازار $ 434.00K$ 434.00K $ 434.00K حجم (24 ساعته) $ 29.39K$ 29.39K $ 29.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 630.00K$ 630.00K $ 630.00K سرمایه در گردش 688.89M 688.89M 688.89M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 788,886,709 788,886,709 788,886,709 نرخ گردش 68.88% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Creo Engine برابر است با $ 434.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.39K. عرضه در گردش CREO برابر است با 688.89M، و عرضه کل آن 788886709 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 630.00K است.