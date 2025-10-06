قیمت لحظه‌ ای TOWER Ecosystem امروز برابر است با 0.0009615 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOWER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOWER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای TOWER Ecosystem امروز برابر است با 0.0009615 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOWER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOWER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TOWER

اطلاعات قیمت TOWER

وایت‌ پیپر TOWER

وب‌سایت رسمی TOWER

توکنومیکس TOWER

پیش‌بینی قیمت TOWER

تاریخچه TOWER

راهنمای خرید TOWER

مبدل TOWER به ارز فیات

اسپات TOWER

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو TOWER Ecosystem

TOWER Ecosystem قیمت لحظه ای(TOWER)

قیمت لحظه‌ ای 1 TOWER به USD:

$0.0009615
$0.0009615$0.0009615
-0.32%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای TOWER Ecosystem (TOWER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:20:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TOWER Ecosystem (TOWER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0009542
$ 0.0009542$ 0.0009542
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0009872
$ 0.0009872$ 0.0009872
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0009542
$ 0.0009542$ 0.0009542

$ 0.0009872
$ 0.0009872$ 0.0009872

--
----

--
----

+0.22%

-0.32%

-0.49%

-0.49%

قیمت لحظه‌ ای TOWER Ecosystem (TOWER) برابر است با $ 0.0009615. در 24 ساعت گذشته، TOWER در بازه قیمتی حداقل $ 0.0009542 تا حداکثر $ 0.0009872 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TOWER برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TOWER در یک ساعت گذشته +0.22%، در 24 ساعت گذشته -0.32% و در 7 روز گذشته -0.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 74.09K
$ 74.09K$ 74.09K

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی TOWER Ecosystem برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.09K. عرضه در گردش TOWER برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.62M است.

تاریخچه قیمت TOWER Ecosystem (TOWER) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت TOWER Ecosystem برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000003087-0.32%
30 روز$ +0.0000025+0.26%
60 روز$ -0.0007309-43.19%
90 روز$ +0.0003882+67.71%
تغییر قیمت امروز TOWER Ecosystem

امروز، TOWER تغییر $ -0.000003087 (-0.32%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه TOWER Ecosystem

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0000025 (+0.26%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه TOWER Ecosystem

با گسترش بازه به 60 روز، TOWER تغییر $ -0.0007309 (-43.19%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه TOWER Ecosystem

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0003882 (+67.71%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت TOWER Ecosystem (TOWER) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت TOWER Ecosystem را ببینید.

TOWER EcosystemTOWER چیست

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

هم اکنون TOWER Ecosystem در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TOWER Ecosystem خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TOWER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TOWER Ecosystem را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TOWER Ecosystem شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TOWER Ecosystem (USD)

ارزش TOWER Ecosystem (TOWER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TOWER Ecosystem (TOWER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TOWER Ecosystem را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TOWER Ecosystem را بررسی کنید!

توکنومیکس TOWER Ecosystem (TOWER)

درک، توکنومیکس TOWER Ecosystem (TOWER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TOWER بیشتر بدانید!

نحوه خریدTOWER Ecosystem (TOWER)

آیا به دنبال نحوه خرید TOWER Ecosystem هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TOWER Ecosystem را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TOWER به ارزهای محلی

1 TOWER Ecosystem(TOWER) به VND
25.3018725
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AUD
A$0.00146148
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به GBP
0.00071151
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به EUR
0.000817275
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به USD
$0.0009615
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MYR
RM0.0040383
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TRY
0.04034454
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به JPY
¥0.146148
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ARS
ARS$1.37750259
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به RUB
0.076179645
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به INR
0.08482353
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به IDR
Rp16.02499359
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PHP
0.056834265
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به EGP
￡E.0.04561356
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BRL
R$0.005163255
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به CAD
C$0.001336485
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BDT
0.11766837
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به NGN
1.40159778
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به COP
$3.698073225
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ZAR
R.0.016547415
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به UAH
0.04049838
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TZS
T.Sh.2.374068495
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به VES
Bs0.2047995
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به CLP
$0.90381
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PKR
Rs0.27145068
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به KZT
0.51721008
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به THB
฿0.0313449
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TWD
NT$0.029450745
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AED
د.إ0.003528705
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به CHF
Fr0.000759585
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به HKD
HK$0.00746124
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AMD
֏0.369514065
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MAD
.د.م0.00886503
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MXN
$0.017681985
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SAR
ريال0.003605625
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ETB
Br0.14562879
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به KES
KSh0.12430272
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به JOD
د.أ0.0006817035
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PLN
0.003490245
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به RON
лв0.00419214
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SEK
kr0.00899964
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BGN
лв0.001605705
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به HUF
Ft0.32060256
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به CZK
0.020047275
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به KWD
د.ك0.000294219
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ILS
0.003124875
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BOB
Bs0.00665358
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AZN
0.00163455
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TJS
SM0.008893875
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به GEL
0.00261528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AOA
Kz0.879685965
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BHD
.د.ب0.000361524
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BMD
$0.0009615
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به DKK
kr0.0061536
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به HNL
L0.025335525
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MUR
0.04372902
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به NAD
$0.01655703
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به NOK
kr0.009586155
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به NZD
$0.001663395
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PAB
B/.0.0009615
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PGK
K0.0040383
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به QAR
ر.ق0.00349986
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به RSD
дин.0.09666921
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به UZS
soʻm11.72560788
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ALL
L0.079948725
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ANG
ƒ0.001721085
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به AWG
ƒ0.0017307
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BBD
$0.001923
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BAM
KM0.00161532
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BIF
Fr2.861424
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BND
$0.001240335
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BSD
$0.0009615
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به JMD
$0.154176525
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به KHR
3.877008375
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به KMF
Fr0.4067145
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به LAK
20.902173495
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به LKR
රු0.29250753
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MDL
L0.01628781
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MGA
Ar4.31165445
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MOP
P0.007692
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MVR
0.01471095
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MWK
MK1.669269765
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به MZN
MT0.061449465
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به NPR
रु0.13574457
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به PYG
6.818958
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به RWF
Fr1.3951365
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SBD
$0.007913145
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SCR
0.013143705
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SRD
$0.038354235
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SVC
$0.008413125
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به SZL
L0.01655703
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TMT
m0.003374865
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TND
د.ت0.002805657
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به TTD
$0.006528585
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به UGX
Sh3.349866
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به XAF
Fr0.540363
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به XCD
$0.00259605
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به XOF
Fr0.540363
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به XPF
Fr0.098073
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BWP
P0.012836025
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به BZD
$0.001932615
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به CVE
$0.091255965
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به DJF
Fr0.1701855
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به DOP
$0.061584075
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به DZD
د.ج0.12501423
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به FJD
$0.00217299
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به GNF
Fr8.3602425
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به GTQ
Q0.00736509
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به GYD
$0.20131887
1 TOWER Ecosystem(TOWER) به ISK
kr0.117303

منابع TOWER Ecosystem

برای درک عمیق‌ تر TOWER Ecosystem، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی TOWER Ecosystem
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره TOWER Ecosystem

امروز TOWER Ecosystem (TOWER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TOWER به واحد USD برابر است با 0.0009615 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TOWER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TOWER نسبت به USD برابر است با $ 0.0009615. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TOWER Ecosystem چقدر است؟
ارزش بازار TOWER برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TOWER چقدر است؟
عرضه در گردش TOWER برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TOWER چقدر بوده است؟
TOWER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TOWER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TOWER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TOWER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TOWER برابر است با $ 74.09K USD.
آیا TOWER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TOWER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TOWER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:20:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TOWER Ecosystem (TOWER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TOWER به USD

مقدار

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0009615 USD

معامله TOWER

/USDTTOWER
$0.0009615
$0.0009615$0.0009615
-0.32%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,168.59
$114,168.59$114,168.59

-0.69%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,127.17
$4,127.17$4,127.17

-1.09%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05495
$0.05495$0.05495

-1.36%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.01
$201.01$201.01

+0.44%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1325
$4.1325$4.1325

-20.31%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,127.17
$4,127.17$4,127.17

-1.09%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,168.59
$114,168.59$114,168.59

-0.69%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.01
$201.01$201.01

+0.44%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6351
$2.6351$2.6351

-0.98%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.20
$1,140.20$1,140.20

-0.30%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001203
$0.001203$0.001203

+100.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001769
$0.0000000000000001769$0.0000000000000001769

+1,522.93%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1597
$0.1597$0.1597

+219.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04261
$0.04261$0.04261

+113.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%