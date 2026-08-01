قیمت امروز Songbird

قیمت لحظه‌ ای Songbird (SGB) در حال حاضر برابر با $ 0.0009427 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SGB به USD برابر با $ 0.0009427 برای هر SGB می‌ باشد.

توکن Songbird در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4034 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 SGB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SGB در بازه‌ ای بین $ 0.00092 (حداقل) و $ 0.0009653 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.71921248921682955 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00064421584493785 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SGB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -7.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Songbird (SGB)

رتبه No.4034 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.17M$ 15.17M $ 15.17M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 بلاک چین عمومی SGB

ارزش بازار فعلی Songbird برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.80K. عرضه در گردش SGB برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 16089041095.890411 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.17M است.