قیمت لحظه‌ ای Cosplay Token امروز برابر است با 0.001956 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Cosplay Token

Cosplay Token قیمت لحظه ای(COT)

قیمت لحظه‌ ای 1 COT به USD:

$0.001956
+1.82%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cosplay Token (COT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:36:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cosplay Token (COT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001907
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001968
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001907
$ 0.001968
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
+0.41%

+1.82%

-6.91%

-6.91%

قیمت لحظه‌ ای Cosplay Token (COT) برابر است با $ 0.001956. در 24 ساعت گذشته، COT در بازه قیمتی حداقل $ 0.001907 تا حداکثر $ 0.001968 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COT برابر با $ 0.20071997640034067 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.001063216445440777 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COT در یک ساعت گذشته +0.41%، در 24 ساعت گذشته +1.82% و در 7 روز گذشته -6.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cosplay Token (COT)

No.2365

$ 771.37K
$ 6.03K
$ 1.96M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

ارزش بازار فعلی Cosplay Token برابر است با $ 771.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.03K. عرضه در گردش COT برابر است با 394.36M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.96M است.

تاریخچه قیمت Cosplay Token (COT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Cosplay Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00003496+1.82%
30 روز$ -0.000319-14.03%
60 روز$ -0.000358-15.48%
90 روز$ +0.000556+39.71%
تغییر قیمت امروز Cosplay Token

امروز، COT تغییر $ +0.00003496 (+1.82%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Cosplay Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000319 (-14.03%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Cosplay Token

با گسترش بازه به 60 روز، COT تغییر $ -0.000358 (-15.48%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Cosplay Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.000556 (+39.71%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Cosplay Token (COT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Cosplay Token را ببینید.

Cosplay TokenCOT چیست

این پروژه که ریشه در ژاپن دارد، با هدف اتصال جامعه جهانی کاسپلی از طریق توکن COT$ راه‌اندازی شده است. این ابتکار، ادامه‌ای بر پلتفرم WorldCosplay با بیش از 1.2 میلیون کاربر است و با پیوند دادن رویدادهای واقعی با تعاملات دیجیتال، درصدد خلق یک زیست‌ بوم اقتصادی نوین برای فرهنگ کاسپلی است.

هم اکنون Cosplay Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Cosplay Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ COT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Cosplay Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Cosplay Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Cosplay Token (USD)

ارزش Cosplay Token (COT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cosplay Token (COT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cosplay Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cosplay Token را بررسی کنید!

توکنومیکس Cosplay Token (COT)

درک، توکنومیکس Cosplay Token (COT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COT بیشتر بدانید!

نحوه خریدCosplay Token (COT)

آیا به دنبال نحوه خرید Cosplay Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Cosplay Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COT به ارزهای محلی

1 Cosplay Token(COT) به VND
51.47214
1 Cosplay Token(COT) به AUD
A$0.00297312
1 Cosplay Token(COT) به GBP
0.00144744
1 Cosplay Token(COT) به EUR
0.0016626
1 Cosplay Token(COT) به USD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) به MYR
RM0.0082152
1 Cosplay Token(COT) به TRY
0.08207376
1 Cosplay Token(COT) به JPY
¥0.297312
1 Cosplay Token(COT) به ARS
ARS$2.80228296
1 Cosplay Token(COT) به RUB
0.15499344
1 Cosplay Token(COT) به INR
0.17255832
1 Cosplay Token(COT) به IDR
Rp32.59998696
1 Cosplay Token(COT) به PHP
0.1156974
1 Cosplay Token(COT) به EGP
￡E.0.0928122
1 Cosplay Token(COT) به BRL
R$0.01050372
1 Cosplay Token(COT) به CAD
C$0.00271884
1 Cosplay Token(COT) به BDT
0.23937528
1 Cosplay Token(COT) به NGN
2.85130032
1 Cosplay Token(COT) به COP
$7.5230694
1 Cosplay Token(COT) به ZAR
R.0.03366276
1 Cosplay Token(COT) به UAH
0.08238672
1 Cosplay Token(COT) به TZS
T.Sh.4.82961828
1 Cosplay Token(COT) به VES
Bs0.416628
1 Cosplay Token(COT) به CLP
$1.836684
1 Cosplay Token(COT) به PKR
Rs0.55221792
1 Cosplay Token(COT) به KZT
1.05217152
1 Cosplay Token(COT) به THB
฿0.06384384
1 Cosplay Token(COT) به TWD
NT$0.05989272
1 Cosplay Token(COT) به AED
د.إ0.00717852
1 Cosplay Token(COT) به CHF
Fr0.00154524
1 Cosplay Token(COT) به HKD
HK$0.01517856
1 Cosplay Token(COT) به AMD
֏0.75171036
1 Cosplay Token(COT) به MAD
.د.م0.01803432
1 Cosplay Token(COT) به MXN
$0.03597084
1 Cosplay Token(COT) به SAR
ريال0.007335
1 Cosplay Token(COT) به ETB
Br0.29625576
1 Cosplay Token(COT) به KES
KSh0.25287168
1 Cosplay Token(COT) به JOD
د.أ0.001386804
1 Cosplay Token(COT) به PLN
0.00710028
1 Cosplay Token(COT) به RON
лв0.00852816
1 Cosplay Token(COT) به SEK
kr0.01830816
1 Cosplay Token(COT) به BGN
лв0.00326652
1 Cosplay Token(COT) به HUF
Ft0.65199348
1 Cosplay Token(COT) به CZK
0.04080216
1 Cosplay Token(COT) به KWD
د.ك0.000598536
1 Cosplay Token(COT) به ILS
0.006357
1 Cosplay Token(COT) به BOB
Bs0.01353552
1 Cosplay Token(COT) به AZN
0.0033252
1 Cosplay Token(COT) به TJS
SM0.018093
1 Cosplay Token(COT) به GEL
0.00532032
1 Cosplay Token(COT) به AOA
Kz1.78956396
1 Cosplay Token(COT) به BHD
.د.ب0.000735456
1 Cosplay Token(COT) به BMD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) به DKK
kr0.0125184
1 Cosplay Token(COT) به HNL
L0.0515406
1 Cosplay Token(COT) به MUR
0.08895888
1 Cosplay Token(COT) به NAD
$0.03368232
1 Cosplay Token(COT) به NOK
kr0.01950132
1 Cosplay Token(COT) به NZD
$0.00338388
1 Cosplay Token(COT) به PAB
B/.0.001956
1 Cosplay Token(COT) به PGK
K0.0082152
1 Cosplay Token(COT) به QAR
ر.ق0.00711984
1 Cosplay Token(COT) به RSD
дин.0.19663668
1 Cosplay Token(COT) به UZS
soʻm23.85365472
1 Cosplay Token(COT) به ALL
L0.1626414
1 Cosplay Token(COT) به ANG
ƒ0.00350124
1 Cosplay Token(COT) به AWG
ƒ0.0035208
1 Cosplay Token(COT) به BBD
$0.003912
1 Cosplay Token(COT) به BAM
KM0.00328608
1 Cosplay Token(COT) به BIF
Fr5.821056
1 Cosplay Token(COT) به BND
$0.00252324
1 Cosplay Token(COT) به BSD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) به JMD
$0.3136446
1 Cosplay Token(COT) به KHR
7.887081
1 Cosplay Token(COT) به KMF
Fr0.827388
1 Cosplay Token(COT) به LAK
42.52173828
1 Cosplay Token(COT) به LKR
රු0.59505432
1 Cosplay Token(COT) به MDL
L0.03313464
1 Cosplay Token(COT) به MGA
Ar8.7712908
1 Cosplay Token(COT) به MOP
P0.015648
1 Cosplay Token(COT) به MVR
0.0299268
1 Cosplay Token(COT) به MWK
MK3.39583116
1 Cosplay Token(COT) به MZN
MT0.12500796
1 Cosplay Token(COT) به NPR
रु0.27614808
1 Cosplay Token(COT) به PYG
13.871952
1 Cosplay Token(COT) به RWF
Fr2.838156
1 Cosplay Token(COT) به SBD
$0.01609788
1 Cosplay Token(COT) به SCR
0.02673852
1 Cosplay Token(COT) به SRD
$0.07802484
1 Cosplay Token(COT) به SVC
$0.017115
1 Cosplay Token(COT) به SZL
L0.03368232
1 Cosplay Token(COT) به TMT
m0.00686556
1 Cosplay Token(COT) به TND
د.ت0.005707608
1 Cosplay Token(COT) به TTD
$0.01328124
1 Cosplay Token(COT) به UGX
Sh6.814704
1 Cosplay Token(COT) به XAF
Fr1.099272
1 Cosplay Token(COT) به XCD
$0.0052812
1 Cosplay Token(COT) به XOF
Fr1.099272
1 Cosplay Token(COT) به XPF
Fr0.199512
1 Cosplay Token(COT) به BWP
P0.0261126
1 Cosplay Token(COT) به BZD
$0.00393156
1 Cosplay Token(COT) به CVE
$0.18564396
1 Cosplay Token(COT) به DJF
Fr0.346212
1 Cosplay Token(COT) به DOP
$0.1252818
1 Cosplay Token(COT) به DZD
د.ج0.25431912
1 Cosplay Token(COT) به FJD
$0.00442056
1 Cosplay Token(COT) به GNF
Fr17.00742
1 Cosplay Token(COT) به GTQ
Q0.01498296
1 Cosplay Token(COT) به GYD
$0.40954728
1 Cosplay Token(COT) به ISK
kr0.238632

منابع Cosplay Token

برای درک عمیق‌ تر Cosplay Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Cosplay Token
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Cosplay Token

امروز Cosplay Token (COT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COT به واحد USD برابر است با 0.001956 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COT نسبت به USD برابر است با $ 0.001956. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cosplay Token چقدر است؟
ارزش بازار COT برابر است با $ 771.37K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COT چقدر است؟
عرضه در گردش COT برابر است با 394.36M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COT چقدر بوده است؟
COT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20071997640034067 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.001063216445440777 USD رسید.
حجم معاملات COT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COT برابر است با $ 6.03K USD.
آیا COT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:36:16 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cosplay Token (COT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

