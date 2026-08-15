قیمت امروز Kintara

قیمت لحظه‌ ای Kintara (KINS) در حال حاضر برابر با $ 0.002924 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KINS به USD برابر با $ 0.002924 برای هر KINS می‌ باشد.

توکن Kintara در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- KINS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KINS در بازه‌ ای بین $ 0.002747 (حداقل) و $ 0.00314 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KINS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.52% و در هفت روز اخیر به میزان -7.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Kintara (KINS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 60.92K$ 60.92K $ 60.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Kintara برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.92K. عرضه در گردش KINS برابر است با --، و عرضه کل آن 995436192.62 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.91M است.