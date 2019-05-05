قیمت امروز Polkadot

قیمت لحظه‌ ای Polkadot (DOT) در حال حاضر برابر با $ 0.7755 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOT به USD برابر با $ 0.7755 برای هر DOT می‌ باشد.

توکن Polkadot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #41 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.31B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.69B DOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOT در بازه‌ ای بین $ 0.7519 (حداقل) و $ 0.7844 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 55.00497580824178887 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.8925903416402049 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -5.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 932.88K رسیده است.

اطلاعات بازار Polkadot (DOT)

رتبه No.41 ارزش بازار $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B حجم (24 ساعته) $ 932.88K$ 932.88K $ 932.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.63B$ 1.63B $ 1.63B سرمایه در گردش 1.69B 1.69B 1.69B حداکثر عرضه 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 عرضه کل 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 نرخ گردش 80.41% سهم بازار 0.07% تاریخ صدور 2019-05-05 00:00:00 بلاک چین عمومی DOT

ارزش بازار فعلی Polkadot برابر است با $ 1.31B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 932.88K. عرضه در گردش DOT برابر است با 1.69B، و عرضه کل آن 1688708606.98738087 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.63B است.