قیمت امروز NEAR

قیمت لحظه‌ ای NEAR (NEAR) در حال حاضر برابر با $ 1.6371 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEAR به USD برابر با $ 1.6371 برای هر NEAR می‌ باشد.

توکن NEAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #29 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.13B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.30B NEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEAR در بازه‌ ای بین $ 1.5911 (حداقل) و $ 1.668 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 20.41834471901754 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.52596364 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +0.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 487.08K رسیده است.

اطلاعات بازار NEAR (NEAR)

رتبه No.29 ارزش بازار $ 2.13B$ 2.13B $ 2.13B حجم (24 ساعته) $ 487.08K$ 487.08K $ 487.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.13B$ 2.13B $ 2.13B سرمایه در گردش 1.30B 1.30B 1.30B عرضه کل 1,298,227,976 1,298,227,976 1,298,227,976 سهم بازار 0.13% بلاک چین عمومی NEAR

ارزش بازار فعلی NEAR برابر است با $ 2.13B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 487.08K. عرضه در گردش NEAR برابر است با 1.30B، و عرضه کل آن 1298227976 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.13B است.