قیمت لحظه‌ ای Hemi امروز برابر است با 0.05413 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HEMI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HEMI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Hemi

Hemi قیمت لحظه ای(HEMI)

قیمت لحظه‌ ای 1 HEMI به USD:

$0.05415
$0.05415$0.05415
-1.54%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Hemi (HEMI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hemi (HEMI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.05384
$ 0.05384$ 0.05384
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.06161
$ 0.06161$ 0.06161
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.05384
$ 0.05384$ 0.05384

$ 0.06161
$ 0.06161$ 0.06161

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-0.45%

-1.54%

-13.58%

-13.58%

قیمت لحظه‌ ای Hemi (HEMI) برابر است با $ 0.05413. در 24 ساعت گذشته، HEMI در بازه قیمتی حداقل $ 0.05384 تا حداکثر $ 0.06161 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HEMI برابر با $ 0.19259179461442666 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.015350458365510373 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HEMI در یک ساعت گذشته -0.45%، در 24 ساعت گذشته -1.54% و در 7 روز گذشته -13.58% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hemi (HEMI)

No.479

$ 52.91M
$ 52.91M$ 52.91M

$ 121.23K
$ 121.23K$ 121.23K

$ 541.30M
$ 541.30M$ 541.30M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

ارزش بازار فعلی Hemi برابر است با $ 52.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 121.23K. عرضه در گردش HEMI برابر است با 977.50M، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 541.30M است.

تاریخچه قیمت Hemi (HEMI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Hemi برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000847-1.54%
30 روز$ -0.05674-51.18%
60 روز$ +0.04913+982.60%
90 روز$ +0.04913+982.60%
تغییر قیمت امروز Hemi

امروز، HEMI تغییر $ -0.000847 (-1.54%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Hemi

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.05674 (-51.18%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Hemi

با گسترش بازه به 60 روز، HEMI تغییر $ +0.04913 (+982.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Hemi

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.04913 (+982.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Hemi (HEMI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Hemi را ببینید.

HemiHEMI چیست

شبکه Hemi که با بیت‌ کوین و اتریوم قدرت گرفته، یک شبکه ماژولار برای مقیاس‌ پذیری، امنیت و قابلیت همکاری برتر است. در حالی که سایر پروژه‌ ها به بیت‌کوین و اتریوم به عنوان سیلوهای اکوسیستم نگاه می‌کنند و پتانسیل هر دو را محدود می‌ کنند، Hemi آنها را به عنوان اجزای یک ابرشبکه واحد می‌بیند. این امر سطوح جدیدی از قابلیت برنامه‌ریزی، قابلیت حمل و پتانسیل را برای Bitcoin DeFi و موارد دیگر فراهم می‌کند. Hemi توسط جف گارزیک (توسعه‌دهنده سابق هسته بیت‌کوین) و مکس سانچز (مخترع پروتکل اجماع Proof-of-Proof) تأسیس شد و توسط تیمی از مهندسان مشهور بلاکچین، شرکای استراتژیک و سرمایه‌گذاران احاطه شده است.

هم اکنون Hemi در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Hemi خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ HEMI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Hemi را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Hemi شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Hemi (USD)

ارزش Hemi (HEMI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hemi (HEMI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hemi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hemi را بررسی کنید!

توکنومیکس Hemi (HEMI)

درک، توکنومیکس Hemi (HEMI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HEMI بیشتر بدانید!

نحوه خریدHemi (HEMI)

آیا به دنبال نحوه خرید Hemi هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Hemi را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Hemi

برای درک عمیق‌ تر Hemi، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Hemi
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Hemi

امروز Hemi (HEMI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HEMI به واحد USD برابر است با 0.05413 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HEMI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HEMI نسبت به USD برابر است با $ 0.05413. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hemi چقدر است؟
ارزش بازار HEMI برابر است با $ 52.91M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HEMI چقدر است؟
عرضه در گردش HEMI برابر است با 977.50M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HEMI چقدر بوده است؟
HEMI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.19259179461442666 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HEMI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HEMI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.015350458365510373 USD رسید.
حجم معاملات HEMI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HEMI برابر است با $ 121.23K USD.
آیا HEMI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HEMI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HEMI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hemi (HEMI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 HEMI = 0.05413 USD

