قیمت امروز GPU

قیمت لحظه‌ ای GPU (GPUBSC) در حال حاضر برابر با $ 0.0004362 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 43.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GPUBSC به USD برابر با $ 0.0004362 برای هر GPUBSC می‌ باشد.

توکن GPU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GPUBSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GPUBSC در بازه‌ ای بین $ 0.0004331 (حداقل) و $ 0.000845 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GPUBSC طی یک ساعت گذشته به میزان -19.08% و در هفت روز اخیر به میزان -80.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.15K رسیده است.

اطلاعات بازار GPU (GPUBSC)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 60.15K$ 60.15K $ 60.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 436.20K$ 436.20K $ 436.20K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی GPU برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.15K. عرضه در گردش GPUBSC برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 436.20K است.