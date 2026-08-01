قیمت امروز Radicle

قیمت لحظه‌ ای Radicle (RAD) در حال حاضر برابر با $ 0,2305 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAD به USD برابر با $ 0,2305 برای هر RAD می‌ باشد.

توکن Radicle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #864 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.62M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 59.08M RAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAD در بازه‌ ای بین $ 0,228 (حداقل) و $ 0,2477 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 27,35201922 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,20167274780539343 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0,39% و در هفت روز اخیر به میزان +9,70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 89.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Radicle (RAD)

رتبه No.864 ارزش بازار $ 13.62M$ 13.62M $ 13.62M حجم (24 ساعته) $ 89.14K$ 89.14K $ 89.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23,05M$ 23,05M $ 23,05M سرمایه در گردش 59.08M 59.08M 59.08M حداکثر عرضه 99 999 620 99 999 620 99 999 620 عرضه کل 99 998 580 99 998 580 99 998 580 نرخ گردش 59,07% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Radicle برابر است با $ 13.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 89.14K. عرضه در گردش RAD برابر است با 59.08M، و عرضه کل آن 99998580 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23,05M است.