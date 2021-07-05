قیمت امروز XEC

قیمت لحظه‌ ای XEC (XEC) در حال حاضر برابر با $ 0.000006563 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XEC به USD برابر با $ 0.000006563 برای هر XEC می‌ باشد.

توکن XEC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #173 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 131.54M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.04T XEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XEC در بازه‌ ای بین $ 0.000006417 (حداقل) و $ 0.000006629 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00059259065982605 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000509515336345 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XEC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.77K رسیده است.

اطلاعات بازار XEC (XEC)

رتبه No.173 ارزش بازار $ 131.54M$ 131.54M $ 131.54M حجم (24 ساعته) $ 76.77K$ 76.77K $ 76.77K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 137.82M$ 137.82M $ 137.82M سرمایه در گردش 20.04T 20.04T 20.04T حداکثر عرضه 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 عرضه کل 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 نرخ گردش 95.43% سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2021-07-05 00:00:00 بلاک چین عمومی BCHA

ارزش بازار فعلی XEC برابر است با $ 131.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.77K. عرضه در گردش XEC برابر است با 20.04T، و عرضه کل آن 20042142172580 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 137.82M است.