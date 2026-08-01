قیمت امروز Panther Protocol

قیمت لحظه‌ ای Panther Protocol (PANTHER) در حال حاضر برابر با $ 0.001862 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PANTHER به USD برابر با $ 0.001862 برای هر PANTHER می‌ باشد.

توکن Panther Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3690 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PANTHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PANTHER در بازه‌ ای بین $ 0.001568 (حداقل) و $ 0.0019 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.43908466599544116 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00348375154905262 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PANTHER طی یک ساعت گذشته به میزان +10.50% و در هفت روز اخیر به میزان -33.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Panther Protocol (PANTHER)

رتبه No.3690 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 361,989,711 361,989,711 361,989,711 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی Panther Protocol برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.95K. عرضه در گردش PANTHER برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 361989711 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.86M است.