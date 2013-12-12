قیمت امروز DOGE

قیمت لحظه‌ ای DOGE (DOGE) در حال حاضر برابر با $ 0.07008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGE به USD برابر با $ 0.07008 برای هر DOGE می‌ باشد.

توکن DOGE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #10 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.94B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 170.38B DOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGE در بازه‌ ای بین $ 0.06932 (حداقل) و $ 0.07054 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.7375666 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00008547439938411 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -0.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.50M رسیده است.

اطلاعات بازار DOGE (DOGE)

رتبه No.10 ارزش بازار $ 11.94B$ 11.94B $ 11.94B حجم (24 ساعته) $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.94B$ 11.94B $ 11.94B سرمایه در گردش 170.38B 170.38B 170.38B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 170,376,123,126.57908 170,376,123,126.57908 170,376,123,126.57908 سهم بازار 0.67% تاریخ صدور 2013-12-12 00:00:00 قیمت صدور $ 0.000559$ 0.000559 $ 0.000559 بلاک چین عمومی DOGE

ارزش بازار فعلی DOGE برابر است با $ 11.94B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.50M. عرضه در گردش DOGE برابر است با 170.38B، و عرضه کل آن 170376123126.57908 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.94B است.