قیمت امروز ZKcandy

قیمت لحظه‌ ای ZKcandy (ZAY) در حال حاضر برابر با $ 0.8826 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZAY به USD برابر با $ 0.8826 برای هر ZAY می‌ باشد.

توکن ZKcandy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ZAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZAY در بازه‌ ای بین $ 0.828 (حداقل) و $ 1.5549 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZAY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -31.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 199.01K رسیده است.

اطلاعات بازار ZKcandy (ZAY)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 199.01K$ 199.01K $ 199.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 882.60M$ 882.60M $ 882.60M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی ZKcandy برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 199.01K. عرضه در گردش ZAY برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 882.60M است.