قیمت امروز Manadia

قیمت لحظه‌ ای Manadia (UMXM) در حال حاضر برابر با $ 0.1375 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UMXM به USD برابر با $ 0.1375 برای هر UMXM می‌ باشد.

توکن Manadia در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- UMXM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UMXM در بازه‌ ای بین $ 0.1366 (حداقل) و $ 0.141 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UMXM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -40.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 94.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Manadia (UMXM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 94.28K$ 94.28K $ 94.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.25M$ 41.25M $ 41.25M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 300,000,000 300,000,000 300,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Manadia برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 94.28K. عرضه در گردش UMXM برابر است با --، و عرضه کل آن 300000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.25M است.