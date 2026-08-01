قیمت امروز Rain Protocol

قیمت لحظه‌ ای Rain Protocol (RAIN) در حال حاضر برابر با $ 0.0126819 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAIN به USD برابر با $ 0.0126819 برای هر RAIN می‌ باشد.

توکن Rain Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- RAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAIN در بازه‌ ای بین $ 0.0126819 (حداقل) و $ 0.0128176 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.12M رسیده است.

اطلاعات بازار Rain Protocol (RAIN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.58B$ 14.58B $ 14.58B سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 بلاک چین عمومی ARB

ارزش بازار فعلی Rain Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.12M. عرضه در گردش RAIN برابر است با --، و عرضه کل آن 1150000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.58B است.