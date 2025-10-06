قیمت لحظه‌ ای Circle Internet امروز برابر است با 141.12 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRCLON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRCLON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Circle Internet امروز برابر است با 141.12 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRCLON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRCLON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Circle Internet

Circle Internet قیمت لحظه ای(CRCLON)

قیمت لحظه‌ ای 1 CRCLON به USD:

$141.18
$141.18$141.18
+1.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Circle Internet (CRCLON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Circle Internet (CRCLON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 137.11
$ 137.11$ 137.11
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 146.68
$ 146.68$ 146.68
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 137.11
$ 137.11$ 137.11

$ 146.68
$ 146.68$ 146.68

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

-0.16%

+1.00%

+6.41%

+6.41%

قیمت لحظه‌ ای Circle Internet (CRCLON) برابر است با $ 141.12. در 24 ساعت گذشته، CRCLON در بازه قیمتی حداقل $ 137.11 تا حداکثر $ 146.68 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRCLON برابر با $ 157.6281918017911 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 108.2495922443734 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRCLON در یک ساعت گذشته -0.16%، در 24 ساعت گذشته +1.00% و در 7 روز گذشته +6.41% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Circle Internet (CRCLON)

No.1863

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 73.18K
$ 73.18K$ 73.18K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

13.45K
13.45K 13.45K

13,453.38413208
13,453.38413208 13,453.38413208

ETH

ارزش بازار فعلی Circle Internet برابر است با $ 1.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 73.18K. عرضه در گردش CRCLON برابر است با 13.45K، و عرضه کل آن 13453.38413208 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.90M است.

تاریخچه قیمت Circle Internet (CRCLON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Circle Internet برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.3978+1.00%
30 روز$ +15.45+12.29%
60 روز$ +61.12+76.40%
90 روز$ +61.12+76.40%
تغییر قیمت امروز Circle Internet

امروز، CRCLON تغییر $ +1.3978 (+1.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Circle Internet

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +15.45 (+12.29%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Circle Internet

با گسترش بازه به 60 روز، CRCLON تغییر $ +61.12 (+76.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Circle Internet

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +61.12 (+76.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Circle Internet (CRCLON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Circle Internet را ببینید.

Circle InternetCRCLON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Circle Internet در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Circle Internet خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CRCLON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Circle Internet را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Circle Internet شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Circle Internet (USD)

ارزش Circle Internet (CRCLON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Circle Internet (CRCLON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Circle Internet را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Circle Internet را بررسی کنید!

توکنومیکس Circle Internet (CRCLON)

درک، توکنومیکس Circle Internet (CRCLON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRCLON بیشتر بدانید!

نحوه خریدCircle Internet (CRCLON)

آیا به دنبال نحوه خرید Circle Internet هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Circle Internet را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CRCLON به ارزهای محلی

منابع Circle Internet

برای درک عمیق‌ تر Circle Internet، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Circle Internet
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Circle Internet

امروز Circle Internet (CRCLON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRCLON به واحد USD برابر است با 141.12 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRCLON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRCLON نسبت به USD برابر است با $ 141.12. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Circle Internet چقدر است؟
ارزش بازار CRCLON برابر است با $ 1.90M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRCLON چقدر است؟
عرضه در گردش CRCLON برابر است با 13.45K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRCLON چقدر بوده است؟
CRCLON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 157.6281918017911 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRCLON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRCLON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 108.2495922443734 USD رسید.
حجم معاملات CRCLON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRCLON برابر است با $ 73.18K USD.
آیا CRCLON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRCLON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRCLON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Circle Internet (CRCLON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب CRCLON به USD

مقدار

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 141.12 USD

معامله CRCLON

/USDTCRCLON
$141.18
$141.18$141.18
+0.64%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

