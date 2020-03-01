قیمت امروز HIVE

قیمت لحظه‌ ای HIVE (HIVE) در حال حاضر برابر با $ 0.03968 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HIVE به USD برابر با $ 0.03968 برای هر HIVE می‌ باشد.

توکن HIVE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #615 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21.99M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 554.28M HIVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HIVE در بازه‌ ای بین $ 0.03867 (حداقل) و $ 0.04011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.41829458942295498 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04551777906036261 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HIVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -5.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.62K رسیده است.

اطلاعات بازار HIVE (HIVE)

رتبه No.615 ارزش بازار $ 21.99M$ 21.99M $ 21.99M حجم (24 ساعته) $ 67.62K$ 67.62K $ 67.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.99M$ 21.99M $ 21.99M سرمایه در گردش 554.28M 554.28M 554.28M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 554,282,622.657 554,282,622.657 554,282,622.657 تاریخ صدور 2020-03-01 00:00:00 بلاک چین عمومی HIVE

ارزش بازار فعلی HIVE برابر است با $ 21.99M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.62K. عرضه در گردش HIVE برابر است با 554.28M، و عرضه کل آن 554282622.657 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.99M است.