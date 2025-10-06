قیمت لحظه‌ ای Frankencoin امروز برابر است با 1.2577 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZCHF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZCHF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Frankencoin امروز برابر است با 1.2577 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZCHF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZCHF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Frankencoin

Frankencoin قیمت لحظه ای(ZCHF)

$1.2577
+0.03%1D
نمودار قیمت لحظه ای Frankencoin (ZCHF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Frankencoin (ZCHF) به واحد USD

$ 1.2565
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

قیمت لحظه‌ ای Frankencoin (ZCHF) برابر است با $ 1.2577. در 24 ساعت گذشته، ZCHF در بازه قیمتی حداقل $ 1.2565 تا حداکثر $ 1.2581 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZCHF برابر با $ 1.4867555171082332 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.0691543241973427 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZCHF در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +0.03% و در 7 روز گذشته -0.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Frankencoin (ZCHF)

$ 0.00
$ 54.85K
$ 12.04M
0.00
9,569,702
ETH

ارزش بازار فعلی Frankencoin برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.85K. عرضه در گردش ZCHF برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 9569702 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.04M است.

تاریخچه قیمت Frankencoin (ZCHF) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Frankencoin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000377+0.03%
30 روز$ +0.0071+0.56%
60 روز$ +0.6577+109.61%
90 روز$ +0.6577+109.61%
تغییر قیمت امروز Frankencoin

امروز، ZCHF تغییر $ +0.000377 (+0.03%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Frankencoin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0071 (+0.56%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Frankencoin

با گسترش بازه به 60 روز، ZCHF تغییر $ +0.6577 (+109.61%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Frankencoin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.6577 (+109.61%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Frankencoin (ZCHF) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Frankencoin را ببینید.

FrankencoinZCHF چیست

فرانکن‌ کوین یک استیبل‌کوین دارای وثیقه و بدون اوراکل است که ارزش آن به فرانک سوئیس متصل است.

هم اکنون Frankencoin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Frankencoin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ZCHF را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Frankencoin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Frankencoin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Frankencoin (USD)

ارزش Frankencoin (ZCHF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Frankencoin (ZCHF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Frankencoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Frankencoin را بررسی کنید!

توکنومیکس Frankencoin (ZCHF)

درک، توکنومیکس Frankencoin (ZCHF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZCHF بیشتر بدانید!

نحوه خریدFrankencoin (ZCHF)

آیا به دنبال نحوه خرید Frankencoin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Frankencoin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Frankencoin

برای درک عمیق‌ تر Frankencoin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Frankencoin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Frankencoin

امروز Frankencoin (ZCHF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZCHF به واحد USD برابر است با 1.2577 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZCHF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZCHF نسبت به USD برابر است با $ 1.2577. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Frankencoin چقدر است؟
ارزش بازار ZCHF برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZCHF چقدر است؟
عرضه در گردش ZCHF برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZCHF چقدر بوده است؟
ZCHF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.4867555171082332 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZCHF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZCHF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.0691543241973427 USD رسید.
حجم معاملات ZCHF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZCHF برابر است با $ 54.85K USD.
آیا ZCHF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZCHF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZCHF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:50 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

