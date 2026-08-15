قیمت امروز MANTRA

قیمت لحظه‌ ای MANTRA (MANTRA) در حال حاضر برابر با $ 0.005046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANTRA به USD برابر با $ 0.005046 برای هر MANTRA می‌ باشد.

توکن MANTRA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #458 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26.67M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.28B MANTRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANTRA در بازه‌ ای بین $ 0.004869 (حداقل) و $ 0.005058 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02659060384098183 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00655654975611917 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANTRA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان -8.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 69.99K رسیده است.

اطلاعات بازار MANTRA (MANTRA)

رتبه No.458 ارزش بازار $ 26.67M$ 26.67M $ 26.67M حجم (24 ساعته) $ 69.99K$ 69.99K $ 69.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.46M$ 50.46M $ 50.46M سرمایه در گردش 5.28B 5.28B 5.28B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 نرخ گردش 52.84% بلاک چین عمومی MANTRA

ارزش بازار فعلی MANTRA برابر است با $ 26.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 69.99K. عرضه در گردش MANTRA برابر است با 5.28B، و عرضه کل آن 7237657438.02854852 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.46M است.