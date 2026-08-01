قیمت امروز Waves

قیمت لحظه‌ ای Waves (WAVES) در حال حاضر برابر با $ 0.1933 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAVES به USD برابر با $ 0.1933 برای هر WAVES می‌ باشد.

توکن Waves در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #536 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25.08M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 129.76M WAVES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAVES در بازه‌ ای بین $ 0.192 (حداقل) و $ 0.195 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 62.35569555868911 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.12268400192260742 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAVES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -7.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Waves (WAVES)

رتبه No.536 ارزش بازار $ 25.08M$ 25.08M $ 25.08M حجم (24 ساعته) $ 53.85K$ 53.85K $ 53.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.08M$ 25.08M $ 25.08M سرمایه در گردش 129.76M 129.76M 129.76M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 129,758,140 129,758,140 129,758,140 بلاک چین عمومی WAVES

ارزش بازار فعلی Waves برابر است با $ 25.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.85K. عرضه در گردش WAVES برابر است با 129.76M، و عرضه کل آن 129758140 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.08M است.