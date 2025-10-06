قیمت لحظه‌ ای Minutes Networ امروز برابر است با 0.1801 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MNTX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MNTX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Minutes Networ امروز برابر است با 0.1801 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MNTX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MNTX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Minutes Networ

Minutes Networ قیمت لحظه ای(MNTX)

قیمت لحظه‌ ای 1 MNTX به USD:

USD
نمودار قیمت لحظه ای Minutes Networ (MNTX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Minutes Networ (MNTX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

قیمت لحظه‌ ای Minutes Networ (MNTX) برابر است با $ 0.1801. در 24 ساعت گذشته، MNTX در بازه قیمتی حداقل $ 0.1801 تا حداکثر $ 0.205 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MNTX برابر با $ 0.5035847309180984 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.12356632139260672 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MNTX در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.05% و در 7 روز گذشته +5.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Minutes Networ (MNTX)

No.994

ETH

ارزش بازار فعلی Minutes Networ برابر است با $ 13.99M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.30K. عرضه در گردش MNTX برابر است با 77.67M، و عرضه کل آن 79383387.52592564 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.05M است.

تاریخچه قیمت Minutes Networ (MNTX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Minutes Networ برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00009-0.05%
30 روز$ -0.0212-10.54%
60 روز$ -0.1663-48.01%
90 روز$ -0.2195-54.93%
تغییر قیمت امروز Minutes Networ

امروز، MNTX تغییر $ -0.00009 (-0.05%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Minutes Networ

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0212 (-10.54%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Minutes Networ

با گسترش بازه به 60 روز، MNTX تغییر $ -0.1663 (-48.01%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Minutes Networ

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.2195 (-54.93%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Minutes Networ (MNTX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Minutes Networ را ببینید.

Minutes NetworMNTX چیست

توکن شبکه Minutes در حال متحول کردن مخابرات جهانی است. گره‌ های DePIN MNTx ترافیک صوتی را مسیریابی می‌ کنند، هزینه‌ ها را کاهش می‌ دهند و دسترسی به یک صنعت 250 میلیارد دلاری را آزاد می‌ کنند.

هم اکنون Minutes Networ در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Minutes Networ خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MNTX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Minutes Networ را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Minutes Networ شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (USD)

ارزش Minutes Networ (MNTX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Minutes Networ (MNTX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Minutes Networ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ را بررسی کنید!

توکنومیکس Minutes Networ (MNTX)

درک، توکنومیکس Minutes Networ (MNTX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MNTX بیشتر بدانید!

نحوه خریدMinutes Networ (MNTX)

آیا به دنبال نحوه خرید Minutes Networ هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Minutes Networ را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MNTX به ارزهای محلی

منابع Minutes Networ

برای درک عمیق‌ تر Minutes Networ، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Minutes Networ
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Minutes Networ

امروز Minutes Networ (MNTX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MNTX به واحد USD برابر است با 0.1801 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MNTX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MNTX نسبت به USD برابر است با $ 0.1801. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Minutes Networ چقدر است؟
ارزش بازار MNTX برابر است با $ 13.99M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MNTX چقدر است؟
عرضه در گردش MNTX برابر است با 77.67M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MNTX چقدر بوده است؟
MNTX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.5035847309180984 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MNTX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MNTX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.12356632139260672 USD رسید.
حجم معاملات MNTX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MNTX برابر است با $ 20.30K USD.
آیا MNTX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MNTX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MNTX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:53 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

