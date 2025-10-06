قیمت لحظه‌ ای xMoney امروز برابر است با 0.04701 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XMN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XMN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای xMoney امروز برابر است با 0.04701 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XMN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XMN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو xMoney

xMoney قیمت لحظه ای(XMN)

قیمت لحظه‌ ای 1 XMN به USD:

$0.04701
-0.73%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای xMoney (XMN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:40:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت xMoney (XMN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04488
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.05398
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04488
$ 0.05398
$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
-2.72%

-0.73%

+6.84%

+6.84%

قیمت لحظه‌ ای xMoney (XMN) برابر است با $ 0.04701. در 24 ساعت گذشته، XMN در بازه قیمتی حداقل $ 0.04488 تا حداکثر $ 0.05398 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XMN برابر با $ 0.11390037525327498 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.019550382433716446 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XMN در یک ساعت گذشته -2.72%، در 24 ساعت گذشته -0.73% و در 7 روز گذشته +6.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار xMoney (XMN)

No.3723

$ 0.00
$ 517.08K
$ 470.10M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SUI

ارزش بازار فعلی xMoney برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 517.08K. عرضه در گردش XMN برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 470.10M است.

تاریخچه قیمت xMoney (XMN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت xMoney برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0003457-0.73%
30 روز$ +0.04201+840.20%
60 روز$ +0.04201+840.20%
90 روز$ +0.04201+840.20%
تغییر قیمت امروز xMoney

امروز، XMN تغییر $ -0.0003457 (-0.73%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه xMoney

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.04201 (+840.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه xMoney

با گسترش بازه به 60 روز، XMN تغییر $ +0.04201 (+840.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه xMoney

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.04201 (+840.20%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت xMoney (XMN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت xMoney را ببینید.

xMoneyXMN چیست

xMoney (XMN) یک توکن چندکاره مطابق با MiCA است که برای پل زدن بین مالی سنتی و نوآوری بلاک‌چین طراحی شده است. XMN به طور مستقیم در زیرساخت پرداخت مجاز و تنظیم‌شده‌ی xMoney تعبیه شده است و امکان انجام تراکنش بین بازرگانان و مصرف‌کنندگان را با سرعت، اعتماد و وضوح قانونی فراهم می‌کند. xMoney یک اکوسیستم یکپارچه از پرداخت ارز فیات و کریپتو، صدور کارت، تسویه با استیبل‌کوین و راهکارهای on/off‑ramp ارائه می‌دهد. با ادغام XMN به‌عنوان توکن کاربردی اصلی، پلتفرم مزایای ملموسی برای هر دو گروه بازرگانان و کاربران فراهم می‌کند. بازرگانان می‌توانند به کارمزدهای تراکنش پایین‌تر، پرداخت‌های همراه با وفاداری و گزینه‌های تسویه مبتنی بر توکن دسترسی داشته باشند، در حالی‌که مصرف‌کنندگان پاداش دریافت کرده و در حاکمیت شرکت می‌کنند. برخلاف اکثر توکن‌های کاربردی، XMN از روز اول در دنیای واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. این توکن در دروازه پرداخت قانونی و خدمات xMoney که در سراسر اروپا توسط کسب‌وکارها استفاده می‌شود، یکپارچه شده است. طراحی آن از چارچوب MiCA اتحادیه اروپا پیروی می‌کند، ممانعت و شفافیت را تضمین کرده و قابلیت اطمینان را نزد صرافی‌ها، مؤسسات و بازرگانان در سراسر جهان ایجاد می‌کند.

هم اکنون xMoney در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های xMoney خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XMN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره xMoney را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید xMoney شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت xMoney (USD)

ارزش xMoney (XMN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از xMoney (XMN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت xMoney را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت xMoney را بررسی کنید!

توکنومیکس xMoney (XMN)

درک، توکنومیکس xMoney (XMN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XMN بیشتر بدانید!

نحوه خریدxMoney (XMN)

آیا به دنبال نحوه خرید xMoney هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی xMoney را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XMN به ارزهای محلی

1 xMoney(XMN) به VND
1,237.06815
1 xMoney(XMN) به AUD
A$0.0714552
1 xMoney(XMN) به GBP
0.0347874
1 xMoney(XMN) به EUR
0.0399585
1 xMoney(XMN) به USD
$0.04701
1 xMoney(XMN) به MYR
RM0.197442
1 xMoney(XMN) به TRY
1.9720695
1 xMoney(XMN) به JPY
¥7.09851
1 xMoney(XMN) به ARS
ARS$67.3493466
1 xMoney(XMN) به RUB
3.7255425
1 xMoney(XMN) به INR
4.150983
1 xMoney(XMN) به IDR
Rp783.4996866
1 xMoney(XMN) به PHP
2.7811116
1 xMoney(XMN) به EGP
￡E.2.2315647
1 xMoney(XMN) به BRL
R$0.2524437
1 xMoney(XMN) به CAD
C$0.0653439
1 xMoney(XMN) به BDT
5.7530838
1 xMoney(XMN) به NGN
68.5274172
1 xMoney(XMN) به COP
$180.8075115
1 xMoney(XMN) به ZAR
R.0.8095122
1 xMoney(XMN) به UAH
1.9800612
1 xMoney(XMN) به TZS
T.Sh.116.0738013
1 xMoney(XMN) به VES
Bs10.01313
1 xMoney(XMN) به CLP
$44.14239
1 xMoney(XMN) به PKR
Rs13.2718632
1 xMoney(XMN) به KZT
25.2876192
1 xMoney(XMN) به THB
฿1.5311157
1 xMoney(XMN) به TWD
NT$1.4389761
1 xMoney(XMN) به AED
د.إ0.1725267
1 xMoney(XMN) به CHF
Fr0.0371379
1 xMoney(XMN) به HKD
HK$0.3647976
1 xMoney(XMN) به AMD
֏18.0664131
1 xMoney(XMN) به MAD
.د.م0.4334322
1 xMoney(XMN) به MXN
$0.8640438
1 xMoney(XMN) به SAR
ريال0.1758174
1 xMoney(XMN) به ETB
Br7.1201346
1 xMoney(XMN) به KES
KSh6.0755724
1 xMoney(XMN) به JOD
د.أ0.03333009
1 xMoney(XMN) به PLN
0.1706463
1 xMoney(XMN) به RON
лв0.2044935
1 xMoney(XMN) به SEK
kr0.4404837
1 xMoney(XMN) به BGN
лв0.0785067
1 xMoney(XMN) به HUF
Ft15.6646722
1 xMoney(XMN) به CZK
0.9806286
1 xMoney(XMN) به KWD
د.ك0.01438506
1 xMoney(XMN) به ILS
0.1527825
1 xMoney(XMN) به BOB
Bs0.3253092
1 xMoney(XMN) به AZN
0.079917
1 xMoney(XMN) به TJS
SM0.4348425
1 xMoney(XMN) به GEL
0.1278672
1 xMoney(XMN) به AOA
Kz42.8529057
1 xMoney(XMN) به BHD
.د.ب0.01767576
1 xMoney(XMN) به BMD
$0.04701
1 xMoney(XMN) به DKK
kr0.300864
1 xMoney(XMN) به HNL
L1.2387135
1 xMoney(XMN) به MUR
2.1319035
1 xMoney(XMN) به NAD
$0.8095122
1 xMoney(XMN) به NOK
kr0.4686897
1 xMoney(XMN) به NZD
$0.0813273
1 xMoney(XMN) به PAB
B/.0.04701
1 xMoney(XMN) به PGK
K0.197442
1 xMoney(XMN) به QAR
ر.ق0.1711164
1 xMoney(XMN) به RSD
дин.4.7259153
1 xMoney(XMN) به UZS
soʻm573.2925912
1 xMoney(XMN) به ALL
L3.9088815
1 xMoney(XMN) به ANG
ƒ0.0841479
1 xMoney(XMN) به AWG
ƒ0.084618
1 xMoney(XMN) به BBD
$0.09402
1 xMoney(XMN) به BAM
KM0.0789768
1 xMoney(XMN) به BIF
Fr139.90176
1 xMoney(XMN) به BND
$0.0606429
1 xMoney(XMN) به BSD
$0.04701
1 xMoney(XMN) به JMD
$7.5380535
1 xMoney(XMN) به KHR
189.5560725
1 xMoney(XMN) به KMF
Fr19.88523
1 xMoney(XMN) به LAK
1,021.9565013
1 xMoney(XMN) به LKR
රු14.3013822
1 xMoney(XMN) به MDL
L0.7963494
1 xMoney(XMN) به MGA
Ar210.806943
1 xMoney(XMN) به MOP
P0.37608
1 xMoney(XMN) به MVR
0.719253
1 xMoney(XMN) به MWK
MK81.6145311
1 xMoney(XMN) به MZN
MT3.0044091
1 xMoney(XMN) به NPR
रु6.6368718
1 xMoney(XMN) به PYG
333.39492
1 xMoney(XMN) به RWF
Fr68.21151
1 xMoney(XMN) به SBD
$0.3868923
1 xMoney(XMN) به SCR
0.6426267
1 xMoney(XMN) به SRD
$1.8752289
1 xMoney(XMN) به SVC
$0.4113375
1 xMoney(XMN) به SZL
L0.8095122
1 xMoney(XMN) به TMT
m0.1650051
1 xMoney(XMN) به TND
د.ت0.13717518
1 xMoney(XMN) به TTD
$0.3191979
1 xMoney(XMN) به UGX
Sh163.78284
1 xMoney(XMN) به XAF
Fr26.41962
1 xMoney(XMN) به XCD
$0.126927
1 xMoney(XMN) به XOF
Fr26.41962
1 xMoney(XMN) به XPF
Fr4.79502
1 xMoney(XMN) به BWP
P0.6275835
1 xMoney(XMN) به BZD
$0.0944901
1 xMoney(XMN) به CVE
$4.4617191
1 xMoney(XMN) به DJF
Fr8.32077
1 xMoney(XMN) به DOP
$3.0109905
1 xMoney(XMN) به DZD
د.ج6.1122402
1 xMoney(XMN) به FJD
$0.1062426
1 xMoney(XMN) به GNF
Fr408.75195
1 xMoney(XMN) به GTQ
Q0.3600966
1 xMoney(XMN) به GYD
$9.8429538
1 xMoney(XMN) به ISK
kr5.73522

منابع xMoney

برای درک عمیق‌ تر xMoney، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی xMoney
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره xMoney

امروز xMoney (XMN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XMN به واحد USD برابر است با 0.04701 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XMN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XMN نسبت به USD برابر است با $ 0.04701. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار xMoney چقدر است؟
ارزش بازار XMN برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XMN چقدر است؟
عرضه در گردش XMN برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XMN چقدر بوده است؟
XMN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.11390037525327498 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XMN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XMN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.019550382433716446 USD رسید.
حجم معاملات XMN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XMN برابر است با $ 517.08K USD.
آیا XMN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XMN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XMN مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به xMoney (XMN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب XMN به USD

مقدار

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.04701 USD

معامله XMN

/USDTXMN
$0.04701
$0.04701$0.04701
-0.73%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

