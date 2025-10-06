قیمت لحظه‌ ای iShares 20 Year ETF امروز برابر است با 93.36 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TLTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TLTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای iShares 20 Year ETF امروز برابر است با 93.36 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TLTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TLTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

iShares 20 Year ETF قیمت لحظه ای(TLTON)

قیمت لحظه‌ ای 1 TLTON به USD:

$93.36
+1.09%1D
نمودار قیمت لحظه ای iShares 20 Year ETF (TLTON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت iShares 20 Year ETF (TLTON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 91.61
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 93.48
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 91.61
$ 93.48
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
+0.02%

+1.09%

+0.88%

+0.88%

قیمت لحظه‌ ای iShares 20 Year ETF (TLTON) برابر است با $ 93.36. در 24 ساعت گذشته، TLTON در بازه قیمتی حداقل $ 91.61 تا حداکثر $ 93.48 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TLTON برابر با $ 95.25413241837782 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 86.39533703543214 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TLTON در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +1.09% و در 7 روز گذشته +0.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.862

$ 21.08M
$ 60.85K
$ 21.08M
225.75K
225,749.83787207
ETH

ارزش بازار فعلی iShares 20 Year ETF برابر است با $ 21.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.85K. عرضه در گردش TLTON برابر است با 225.75K، و عرضه کل آن 225749.83787207 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.08M است.

تاریخچه قیمت iShares 20 Year ETF (TLTON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت iShares 20 Year ETF برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.0067+1.09%
30 روز$ +4.74+5.34%
60 روز$ +33.36+55.60%
90 روز$ +33.36+55.60%
تغییر قیمت امروز iShares 20 Year ETF

امروز، TLTON تغییر $ +1.0067 (+1.09%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه iShares 20 Year ETF

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +4.74 (+5.34%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه iShares 20 Year ETF

با گسترش بازه به 60 روز، TLTON تغییر $ +33.36 (+55.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه iShares 20 Year ETF

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +33.36 (+55.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت iShares 20 Year ETF (TLTON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت iShares 20 Year ETF را ببینید.

iShares 20 Year ETFTLTON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون iShares 20 Year ETF در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های iShares 20 Year ETF خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TLTON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره iShares 20 Year ETF را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید iShares 20 Year ETF شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت iShares 20 Year ETF (USD)

ارزش iShares 20 Year ETF (TLTON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iShares 20 Year ETF (TLTON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iShares 20 Year ETF را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت iShares 20 Year ETF را بررسی کنید!

توکنومیکس iShares 20 Year ETF (TLTON)

درک، توکنومیکس iShares 20 Year ETF (TLTON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TLTON بیشتر بدانید!

نحوه خریدiShares 20 Year ETF (TLTON)

آیا به دنبال نحوه خرید iShares 20 Year ETF هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی iShares 20 Year ETF را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TLTON به ارزهای محلی

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به VND
2,456,768.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AUD
A$141.9072
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به GBP
69.0864
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به EUR
79.356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به USD
$93.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MYR
RM392.112
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TRY
3,917.3856
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به JPY
¥14,190.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ARS
ARS$133,753.1376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به RUB
7,396.9128
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به INR
8,236.2192
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به IDR
Rp1,555,999.3776
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PHP
5,518.5096
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به EGP
￡E.4,428.9984
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BRL
R$501.3432
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به CAD
C$129.7704
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BDT
11,425.3968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به NGN
136,092.7392
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به COP
$359,076.564
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ZAR
R.1,606.7256
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به UAH
3,932.3232
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TZS
T.Sh.230,517.9768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به VES
Bs19,885.68
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به CLP
$87,758.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PKR
Rs26,357.3952
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به KZT
50,220.2112
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به THB
฿3,043.536
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TWD
NT$2,859.6168
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AED
د.إ342.6312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به CHF
Fr73.7544
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به HKD
HK$724.4736
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AMD
֏35,879.1816
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MAD
.د.م860.7792
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MXN
$1,716.8904
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SAR
ريال350.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ETB
Br14,140.3056
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به KES
KSh12,069.5808
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به JOD
د.أ66.19224
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PLN
338.8968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به RON
лв407.0496
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SEK
kr873.8496
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BGN
лв155.9112
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به HUF
Ft31,129.9584
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به CZK
1,946.556
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به KWD
د.ك28.56816
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ILS
303.42
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BOB
Bs646.0512
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AZN
158.712
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TJS
SM863.58
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به GEL
253.9392
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AOA
Kz85,415.9976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BHD
.د.ب35.10336
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BMD
$93.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به DKK
kr597.504
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به HNL
L2,460.036
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MUR
4,246.0128
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به NAD
$1,607.6592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به NOK
kr930.7992
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به NZD
$161.5128
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PAB
B/.93.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PGK
K392.112
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به QAR
ر.ق339.8304
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به RSD
дин.9,386.4144
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به UZS
soʻm1,138,536.4032
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ALL
L7,762.884
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ANG
ƒ167.1144
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به AWG
ƒ168.048
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BBD
$186.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BAM
KM156.8448
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BIF
Fr277,839.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BND
$120.4344
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BSD
$93.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به JMD
$14,970.276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به KHR
376,450.86
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به KMF
Fr39,491.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به LAK
2,029,565.1768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به LKR
රු28,401.9792
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MDL
L1,581.5184
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MGA
Ar418,654.248
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MOP
P746.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MVR
1,428.408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MWK
MK162,083.2296
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به MZN
MT5,966.6376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به NPR
रु13,180.5648
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به PYG
662,109.12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به RWF
Fr135,465.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SBD
$768.3528
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SCR
1,276.2312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SRD
$3,724.1304
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SVC
$816.9
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به SZL
L1,607.6592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TMT
m327.6936
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TND
د.ت272.42448
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به TTD
$633.9144
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به UGX
Sh325,266.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به XAF
Fr52,468.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به XCD
$252.072
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به XOF
Fr52,468.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به XPF
Fr9,522.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BWP
P1,246.356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به BZD
$187.6536
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به CVE
$8,860.7976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به DJF
Fr16,524.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به DOP
$5,979.708
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به DZD
د.ج12,138.6672
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به FJD
$210.9936
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به GNF
Fr811,765.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به GTQ
Q715.1376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به GYD
$19,547.7168
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) به ISK
kr11,389.92

منابع iShares 20 Year ETF

برای درک عمیق‌ تر iShares 20 Year ETF، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی iShares 20 Year ETF
افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره iShares 20 Year ETF

امروز iShares 20 Year ETF (TLTON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TLTON به واحد USD برابر است با 93.36 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TLTON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TLTON نسبت به USD برابر است با $ 93.36. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار iShares 20 Year ETF چقدر است؟
ارزش بازار TLTON برابر است با $ 21.08M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TLTON چقدر است؟
عرضه در گردش TLTON برابر است با 225.75K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TLTON چقدر بوده است؟
TLTON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 95.25413241837782 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TLTON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TLTON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 86.39533703543214 USD رسید.
حجم معاملات TLTON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TLTON برابر است با $ 60.85K USD.
آیا TLTON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TLTON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TLTON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به iShares 20 Year ETF (TLTON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

