CESS

شبکه CESS زیرساخت ارزش داده غیرمتمرکز L1 است که یک راهکار جامع داده ارائه می‌دهد که شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها را قادر می‌سازد تا از پتانسیل هوش مصنوعی به طور کامل بهره ببرند. محافظت از مالکیت داده‌ها، حاکمیت داده‌ها و راهکارهای حفظ حریم خصوصی کاربر برای عصر هوش مصنوعی و اقتصاد داده Web3.

نامCESS

رتبهNo.

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل10,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت,

کمترین قیمت,

بلاک چین عمومیBSC

معرفیشبکه CESS زیرساخت ارزش داده غیرمتمرکز L1 است که یک راهکار جامع داده ارائه می‌دهد که شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها را قادر می‌سازد تا از پتانسیل هوش مصنوعی به طور کامل بهره ببرند. محافظت از مالکیت داده‌ها، حاکمیت داده‌ها و راهکارهای حفظ حریم خصوصی کاربر برای عصر هوش مصنوعی و اقتصاد داده Web3.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.