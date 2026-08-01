قیمت امروز Verified Emeralds

قیمت لحظه‌ ای Verified Emeralds (VEREM) در حال حاضر برابر با $ 5.93 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEREM به USD برابر با $ 5.93 برای هر VEREM می‌ باشد.

توکن Verified Emeralds در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- VEREM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEREM در بازه‌ ای بین $ 5.65 (حداقل) و $ 5.93 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEREM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +161.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Verified Emeralds (VEREM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 296.50M$ 296.50M $ 296.50M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 50,000,000 50,000,000 50,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Verified Emeralds برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.43K. عرضه در گردش VEREM برابر است با --، و عرضه کل آن 50000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 296.50M است.