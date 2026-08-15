قیمت امروز Lido DAO

قیمت لحظه‌ ای Lido DAO (LDO) در حال حاضر برابر با $ 0.2987 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LDO به USD برابر با $ 0.2987 برای هر LDO می‌ باشد.

توکن Lido DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #128 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 251.75M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 842.83M LDO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LDO در بازه‌ ای بین $ 0.2921 (حداقل) و $ 0.3081 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.61975546224503545 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.24383248615867076 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LDO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +2.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 102.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Lido DAO (LDO)

رتبه No.128 ارزش بازار $ 251.75M$ 251.75M $ 251.75M حجم (24 ساعته) $ 102.68K$ 102.68K $ 102.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 298.70M$ 298.70M $ 298.70M سرمایه در گردش 842.83M 842.83M 842.83M عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Lido DAO برابر است با $ 251.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 102.68K. عرضه در گردش LDO برابر است با 842.83M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 298.70M است.