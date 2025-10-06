قیمت لحظه‌ ای GameStop امروز برابر است با 23.95 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GMEON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GMEON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GameStop امروز برابر است با 23.95 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GMEON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GMEON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو GameStop

GameStop قیمت لحظه ای(GMEON)

قیمت لحظه‌ ای 1 GMEON به USD:

$23.94
$23.94$23.94
-0.95%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای GameStop (GMEON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:45:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GameStop (GMEON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 23.78
$ 23.78$ 23.78
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 25.7
$ 25.7$ 25.7
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 23.78
$ 23.78$ 23.78

$ 25.7
$ 25.7$ 25.7

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834$ 22.309828913708834

-0.50%

-0.95%

+1.14%

+1.14%

قیمت لحظه‌ ای GameStop (GMEON) برابر است با $ 23.95. در 24 ساعت گذشته، GMEON در بازه قیمتی حداقل $ 23.78 تا حداکثر $ 25.7 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GMEON برابر با $ 28.314705255572687 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 22.309828913708834 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GMEON در یک ساعت گذشته -0.50%، در 24 ساعت گذشته -0.95% و در 7 روز گذشته +1.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GameStop (GMEON)

No.2832

$ 254.59K
$ 254.59K$ 254.59K

$ 62.94K
$ 62.94K$ 62.94K

$ 254.59K
$ 254.59K$ 254.59K

10.63K
10.63K 10.63K

10,630.03416052
10,630.03416052 10,630.03416052

ETH

ارزش بازار فعلی GameStop برابر است با $ 254.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.94K. عرضه در گردش GMEON برابر است با 10.63K، و عرضه کل آن 10630.03416052 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 254.59K است.

تاریخچه قیمت GameStop (GMEON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت GameStop برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.2296-0.95%
30 روز$ -2.73-10.24%
60 روز$ +13.95+139.50%
90 روز$ +13.95+139.50%
تغییر قیمت امروز GameStop

امروز، GMEON تغییر $ -0.2296 (-0.95%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه GameStop

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -2.73 (-10.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه GameStop

با گسترش بازه به 60 روز، GMEON تغییر $ +13.95 (+139.50%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه GameStop

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +13.95 (+139.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت GameStop (GMEON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت GameStop را ببینید.

GameStopGMEON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون GameStop در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های GameStop خود ارائه می دهد.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GMEON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره GameStop را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید GameStop شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت GameStop (USD)

ارزش GameStop (GMEON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GameStop (GMEON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GameStop را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GameStop را بررسی کنید!

توکنومیکس GameStop (GMEON)

درک، توکنومیکس GameStop (GMEON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GMEON بیشتر بدانید!

نحوه خریدGameStop (GMEON)

آیا به دنبال نحوه خرید GameStop هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی GameStop را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GMEON به ارزهای محلی

1 GameStop(GMEON) به VND
630,244.25
1 GameStop(GMEON) به AUD
A$36.404
1 GameStop(GMEON) به GBP
17.723
1 GameStop(GMEON) به EUR
20.3575
1 GameStop(GMEON) به USD
$23.95
1 GameStop(GMEON) به MYR
RM100.59
1 GameStop(GMEON) به TRY
1,004.942
1 GameStop(GMEON) به JPY
¥3,640.4
1 GameStop(GMEON) به ARS
ARS$34,312.207
1 GameStop(GMEON) به RUB
1,897.798
1 GameStop(GMEON) به INR
2,112.869
1 GameStop(GMEON) به IDR
Rp399,166.507
1 GameStop(GMEON) به PHP
1,416.6425
1 GameStop(GMEON) به EGP
￡E.1,136.4275
1 GameStop(GMEON) به BRL
R$128.6115
1 GameStop(GMEON) به CAD
C$33.2905
1 GameStop(GMEON) به BDT
2,931.001
1 GameStop(GMEON) به NGN
34,912.394
1 GameStop(GMEON) به COP
$92,115.2925
1 GameStop(GMEON) به ZAR
R.412.1795
1 GameStop(GMEON) به UAH
1,008.774
1 GameStop(GMEON) به TZS
T.Sh.59,135.6635
1 GameStop(GMEON) به VES
Bs5,101.35
1 GameStop(GMEON) به CLP
$22,489.05
1 GameStop(GMEON) به PKR
Rs6,761.564
1 GameStop(GMEON) به KZT
12,883.184
1 GameStop(GMEON) به THB
฿781.728
1 GameStop(GMEON) به TWD
NT$733.349
1 GameStop(GMEON) به AED
د.إ87.8965
1 GameStop(GMEON) به CHF
Fr18.9205
1 GameStop(GMEON) به HKD
HK$185.852
1 GameStop(GMEON) به AMD
֏9,204.2245
1 GameStop(GMEON) به MAD
.د.م220.819
1 GameStop(GMEON) به MXN
$440.4405
1 GameStop(GMEON) به SAR
ريال89.8125
1 GameStop(GMEON) به ETB
Br3,627.467
1 GameStop(GMEON) به KES
KSh3,096.256
1 GameStop(GMEON) به JOD
د.أ16.98055
1 GameStop(GMEON) به PLN
86.9385
1 GameStop(GMEON) به RON
лв104.422
1 GameStop(GMEON) به SEK
kr224.172
1 GameStop(GMEON) به BGN
лв39.9965
1 GameStop(GMEON) به HUF
Ft7,983.2535
1 GameStop(GMEON) به CZK
499.597
1 GameStop(GMEON) به KWD
د.ك7.3287
1 GameStop(GMEON) به ILS
77.8375
1 GameStop(GMEON) به BOB
Bs165.734
1 GameStop(GMEON) به AZN
40.715
1 GameStop(GMEON) به TJS
SM221.5375
1 GameStop(GMEON) به GEL
65.144
1 GameStop(GMEON) به AOA
Kz21,912.0945
1 GameStop(GMEON) به BHD
.د.ب9.0052
1 GameStop(GMEON) به BMD
$23.95
1 GameStop(GMEON) به DKK
kr153.28
1 GameStop(GMEON) به HNL
L631.0825
1 GameStop(GMEON) به MUR
1,089.246
1 GameStop(GMEON) به NAD
$412.419
1 GameStop(GMEON) به NOK
kr238.7815
1 GameStop(GMEON) به NZD
$41.4335
1 GameStop(GMEON) به PAB
B/.23.95
1 GameStop(GMEON) به PGK
K100.59
1 GameStop(GMEON) به QAR
ر.ق87.178
1 GameStop(GMEON) به RSD
дин.2,407.6935
1 GameStop(GMEON) به UZS
soʻm292,073.124
1 GameStop(GMEON) به ALL
L1,991.4425
1 GameStop(GMEON) به ANG
ƒ42.8705
1 GameStop(GMEON) به AWG
ƒ43.11
1 GameStop(GMEON) به BBD
$47.9
1 GameStop(GMEON) به BAM
KM40.236
1 GameStop(GMEON) به BIF
Fr71,275.2
1 GameStop(GMEON) به BND
$30.8955
1 GameStop(GMEON) به BSD
$23.95
1 GameStop(GMEON) به JMD
$3,840.3825
1 GameStop(GMEON) به KHR
96,572.3875
1 GameStop(GMEON) به KMF
Fr10,130.85
1 GameStop(GMEON) به LAK
520,652.1635
1 GameStop(GMEON) به LKR
රු7,286.069
1 GameStop(GMEON) به MDL
L405.713
1 GameStop(GMEON) به MGA
Ar107,398.985
1 GameStop(GMEON) به MOP
P191.6
1 GameStop(GMEON) به MVR
366.435
1 GameStop(GMEON) به MWK
MK41,579.8345
1 GameStop(GMEON) به MZN
MT1,530.6445
1 GameStop(GMEON) به NPR
रु3,381.261
1 GameStop(GMEON) به PYG
169,853.4
1 GameStop(GMEON) به RWF
Fr34,751.45
1 GameStop(GMEON) به SBD
$197.1085
1 GameStop(GMEON) به SCR
327.3965
1 GameStop(GMEON) به SRD
$955.3655
1 GameStop(GMEON) به SVC
$209.5625
1 GameStop(GMEON) به SZL
L412.419
1 GameStop(GMEON) به TMT
m84.0645
1 GameStop(GMEON) به TND
د.ت69.8861
1 GameStop(GMEON) به TTD
$162.6205
1 GameStop(GMEON) به UGX
Sh83,441.8
1 GameStop(GMEON) به XAF
Fr13,459.9
1 GameStop(GMEON) به XCD
$64.665
1 GameStop(GMEON) به XOF
Fr13,459.9
1 GameStop(GMEON) به XPF
Fr2,442.9
1 GameStop(GMEON) به BWP
P319.7325
1 GameStop(GMEON) به BZD
$48.1395
1 GameStop(GMEON) به CVE
$2,273.0945
1 GameStop(GMEON) به DJF
Fr4,239.15
1 GameStop(GMEON) به DOP
$1,533.9975
1 GameStop(GMEON) به DZD
د.ج3,113.979
1 GameStop(GMEON) به FJD
$54.127
1 GameStop(GMEON) به GNF
Fr208,245.25
1 GameStop(GMEON) به GTQ
Q183.457
1 GameStop(GMEON) به GYD
$5,014.651
1 GameStop(GMEON) به ISK
kr2,921.9

منابع GameStop

برای درک عمیق‌ تر GameStop، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی GameStop
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره GameStop

امروز GameStop (GMEON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GMEON به واحد USD برابر است با 23.95 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GMEON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GMEON نسبت به USD برابر است با $ 23.95. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GameStop چقدر است؟
ارزش بازار GMEON برابر است با $ 254.59K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GMEON چقدر است؟
عرضه در گردش GMEON برابر است با 10.63K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GMEON چقدر بوده است؟
GMEON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 28.314705255572687 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GMEON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GMEON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 22.309828913708834 USD رسید.
حجم معاملات GMEON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GMEON برابر است با $ 62.94K USD.
آیا GMEON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GMEON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GMEON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:45:16 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب GMEON به USD

مقدار

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 23.95 USD

معامله GMEON

/USDTGMEON
$23.94
$23.94$23.94
-0.91%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

