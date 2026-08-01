قیمت امروز TerraClassicUSD

قیمت لحظه‌ ای TerraClassicUSD (USTC) در حال حاضر برابر با $ 0.004927 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USTC به USD برابر با $ 0.004927 برای هر USTC می‌ باشد.

توکن TerraClassicUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #548 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27.47M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.58B USTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USTC در بازه‌ ای بین $ 0.004814 (حداقل) و $ 0.00498 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.04679 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00397475601786172 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 106.21K رسیده است.

اطلاعات بازار TerraClassicUSD (USTC)

رتبه No.548 ارزش بازار $ 27.47M$ 27.47M $ 27.47M حجم (24 ساعته) $ 106.21K$ 106.21K $ 106.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.95M$ 29.95M $ 29.95M سرمایه در گردش 5.58B 5.58B 5.58B حداکثر عرضه 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 عرضه کل 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 نرخ گردش 91.72% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی TerraClassicUSD برابر است با $ 27.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 106.21K. عرضه در گردش USTC برابر است با 5.58B، و عرضه کل آن 6079480119.398918 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.95M است.