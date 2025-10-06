yieldbasisYB چیست

پروتکل YieldBasis یک پروتکل DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) است که به کاربران امکان می‌دهد بدون مواجهه با زیان ناپایدار (Impermanent Loss)، در استخرهای بازارساز خودکار (AMM Pools) تأمین نقدینگی کنند. این پروتکل با بهره‌گیری از سازوکار اهرمی دوبرابری (2× Compounding Leverage) و بر پایه زیرساخت Curve Finance عمل می‌کند. کاربران با سپرده‌گذاری دارایی‌های رمزارزی خود در پروتکل، توکن‌های YieldBasis LP دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده سهم آن‌ها از استخر نقدینگی است. به این ترتیب، YieldBasis تجربه‌ای کارآمد و کم‌ریسک‌تر از تأمین نقدینگی در DeFi ارائه می‌دهد، در حالی که بازده ترکیبی بالاتری را برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌سازد.

پیش‌ بینی قیمت yieldbasis (USD)

ارزش yieldbasis (YB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از yieldbasis (YB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت yieldbasis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت yieldbasis را بررسی کنید!

توکنومیکس yieldbasis (YB)

درک، توکنومیکس yieldbasis (YB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YB بیشتر بدانید!

YB به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع yieldbasis

برای درک عمیق‌ تر yieldbasis، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره yieldbasis امروز yieldbasis (YB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YB به واحد USD برابر است با 0.5665 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.5665 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار yieldbasis چقدر است؟ ارزش بازار YB برابر است با $ 49.80M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YB چقدر است؟ عرضه در گردش YB برابر است با 87.92M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YB چقدر بوده است؟ YB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.9394352030918264 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.35919482061601 USD رسید. حجم معاملات YB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YB برابر است با $ 1.83M USD . آیا YB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به yieldbasis (YB)

