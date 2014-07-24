قیمت امروز Ethereum

قیمت لحظه‌ ای Ethereum (ETH) در حال حاضر برابر با $ 1,883.09 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETH به USD برابر با $ 1,883.09 برای هر ETH می‌ باشد.

توکن Ethereum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 227.26B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 120.68M ETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETH در بازه‌ ای بین $ 1,864.43 (حداقل) و $ 1,888.17 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,953.732913768563 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.4208970069885254 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -1.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.49M رسیده است.

اطلاعات بازار Ethereum (ETH)

رتبه No.2 ارزش بازار $ 227.26B$ 227.26B $ 227.26B حجم (24 ساعته) $ 70.49M$ 70.49M $ 70.49M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 227.26B$ 227.26B $ 227.26B سرمایه در گردش 120.68M 120.68M 120.68M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 120,684,182.88203797 120,684,182.88203797 120,684,182.88203797 سهم بازار 9.26% تاریخ صدور 2014-07-24 00:00:00 قیمت صدور $ 0.35$ 0.35 $ 0.35 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Ethereum برابر است با $ 227.26B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.49M. عرضه در گردش ETH برابر است با 120.68M، و عرضه کل آن 120684182.88203797 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 227.26B است.