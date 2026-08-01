قیمت امروز TRIA

قیمت لحظه‌ ای TRIA (TRIA) در حال حاضر برابر با $ 0.00845 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRIA به USD برابر با $ 0.00845 برای هر TRIA می‌ باشد.

توکن TRIA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TRIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRIA در بازه‌ ای بین $ 0.00808 (حداقل) و $ 0.00849 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRIA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +1.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.54K رسیده است.

اطلاعات بازار TRIA (TRIA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.50M$ 84.50M $ 84.50M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی TRIA برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.54K. عرضه در گردش TRIA برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.50M است.