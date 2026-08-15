قیمت امروز ABBC Coin

قیمت لحظه‌ ای ABBC Coin (ABBC) در حال حاضر برابر با $ 0.0041 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ABBC به USD برابر با $ 0.0041 برای هر ABBC می‌ باشد.

توکن ABBC Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1354 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 905.30M ABBC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ABBC در بازه‌ ای بین $ 0.003369 (حداقل) و $ 0.0041 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.05421 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00071073000438787 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ABBC طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +22.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 482.29 رسیده است.

اطلاعات بازار ABBC Coin (ABBC)

رتبه No.1354 ارزش بازار $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M حجم (24 ساعته) $ 482.29$ 482.29 $ 482.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M سرمایه در گردش 905.30M 905.30M 905.30M حداکثر عرضه 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 عرضه کل 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 نرخ گردش 73.89% بلاک چین عمومی ABBC

ارزش بازار فعلی ABBC Coin برابر است با $ 3.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 482.29. عرضه در گردش ABBC برابر است با 905.30M، و عرضه کل آن 907217636.86000007 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.02M است.