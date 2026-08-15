قیمت امروز Metal Blockchain

قیمت لحظه‌ ای Metal Blockchain (METAL) در حال حاضر برابر با $ 0.09697 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METAL به USD برابر با $ 0.09697 برای هر METAL می‌ باشد.

توکن Metal Blockchain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3778 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 METAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METAL در بازه‌ ای بین $ 0.09268 (حداقل) و $ 0.09697 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.6464366906134766 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03527947642577072 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Metal Blockchain (METAL)

رتبه No.3778 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.32M$ 32.32M $ 32.32M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 333,333,333 333,333,333 333,333,333 بلاک چین عمومی PROTO

ارزش بازار فعلی Metal Blockchain برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.22K. عرضه در گردش METAL برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 333333333 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.32M است.