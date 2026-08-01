قیمت امروز QAIT

قیمت لحظه‌ ای QAIT (QAIT) در حال حاضر برابر با $ 0.003194 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QAIT به USD برابر با $ 0.003194 برای هر QAIT می‌ باشد.

توکن QAIT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- QAIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QAIT در بازه‌ ای بین $ 0.003194 (حداقل) و $ 0.003338 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QAIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.60% و در هفت روز اخیر به میزان -10.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.75K رسیده است.

اطلاعات بازار QAIT (QAIT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی QAIT برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.75K. عرضه در گردش QAIT برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.94M است.