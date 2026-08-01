قیمت امروز ROGIN.AI

قیمت لحظه‌ ای ROGIN.AI (ROG) در حال حاضر برابر با $ 0.1689 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROG به USD برابر با $ 0.1689 برای هر ROG می‌ باشد.

توکن ROGIN.AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #708 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.31M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 66.99M ROG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROG در بازه‌ ای بین $ 0.162 (حداقل) و $ 0.1765 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.7230281392961057 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.1328107600152995 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROG طی یک ساعت گذشته به میزان -1.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 695.63 رسیده است.

اطلاعات بازار ROGIN.AI (ROG)

رتبه No.708 ارزش بازار $ 11.31M$ 11.31M $ 11.31M حجم (24 ساعته) $ 695.63$ 695.63 $ 695.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.78M$ 33.78M $ 33.78M سرمایه در گردش 66.99M 66.99M 66.99M عرضه کل 200,000,000 200,000,000 200,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ROGIN.AI برابر است با $ 11.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 695.63. عرضه در گردش ROG برابر است با 66.99M، و عرضه کل آن 200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.78M است.