لوگو Reddit

Reddit قیمت لحظه ای(RDDTON)

قیمت لحظه‌ ای 1 RDDTON به USD:

$218.74
-0.56%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Reddit (RDDTON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:16:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Reddit (RDDTON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 216.99
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 224.4
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 216.99
$ 224.4
$ 282.4541904298624
$ 187.01273448374423
-0.18%

-0.55%

+7.27%

+7.27%

قیمت لحظه‌ ای Reddit (RDDTON) برابر است با $ 218.74. در 24 ساعت گذشته، RDDTON در بازه قیمتی حداقل $ 216.99 تا حداکثر $ 224.4 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RDDTON برابر با $ 282.4541904298624 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 187.01273448374423 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RDDTON در یک ساعت گذشته -0.18%، در 24 ساعت گذشته -0.55% و در 7 روز گذشته +7.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Reddit (RDDTON)

No.2504

$ 558.38K
$ 58.00K
$ 568.85K
2.55K
2,600.58035972
ETH

ارزش بازار فعلی Reddit برابر است با $ 558.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.00K. عرضه در گردش RDDTON برابر است با 2.55K، و عرضه کل آن 2600.58035972 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 568.85K است.

تاریخچه قیمت Reddit (RDDTON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Reddit برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.2318-0.55%
30 روز$ -21.77-9.06%
60 روز$ +18.74+9.37%
90 روز$ +18.74+9.37%
تغییر قیمت امروز Reddit

امروز، RDDTON تغییر $ -1.2318 (-0.55%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Reddit

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -21.77 (-9.06%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Reddit

با گسترش بازه به 60 روز، RDDTON تغییر $ +18.74 (+9.37%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Reddit

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +18.74 (+9.37%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Reddit (RDDTON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Reddit را ببینید.

RedditRDDTON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Reddit در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Reddit خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RDDTON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Reddit را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Reddit شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Reddit (USD)

ارزش Reddit (RDDTON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Reddit (RDDTON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Reddit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Reddit را بررسی کنید!

توکنومیکس Reddit (RDDTON)

درک، توکنومیکس Reddit (RDDTON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RDDTON بیشتر بدانید!

نحوه خریدReddit (RDDTON)

آیا به دنبال نحوه خرید Reddit هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Reddit را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

RDDTON به ارزهای محلی

1 Reddit(RDDTON) به VND
5,756,143.1
1 Reddit(RDDTON) به AUD
A$332.4848
1 Reddit(RDDTON) به GBP
161.8676
1 Reddit(RDDTON) به EUR
185.929
1 Reddit(RDDTON) به USD
$218.74
1 Reddit(RDDTON) به MYR
RM918.708
1 Reddit(RDDTON) به TRY
9,178.3304
1 Reddit(RDDTON) به JPY
¥33,248.48
1 Reddit(RDDTON) به ARS
ARS$313,380.0484
1 Reddit(RDDTON) به RUB
17,330.7702
1 Reddit(RDDTON) به INR
19,297.2428
1 Reddit(RDDTON) به IDR
Rp3,645,665.2084
1 Reddit(RDDTON) به PHP
12,929.7214
1 Reddit(RDDTON) به EGP
￡E.10,377.0256
1 Reddit(RDDTON) به BRL
R$1,174.6338
1 Reddit(RDDTON) به CAD
C$304.0486
1 Reddit(RDDTON) به BDT
26,769.4012
1 Reddit(RDDTON) به NGN
318,861.6728
1 Reddit(RDDTON) به COP
$841,306.851
1 Reddit(RDDTON) به ZAR
R.3,764.5154
1 Reddit(RDDTON) به UAH
9,213.3288
1 Reddit(RDDTON) به TZS
T.Sh.540,097.4962
1 Reddit(RDDTON) به VES
Bs46,591.62
1 Reddit(RDDTON) به CLP
$205,615.6
1 Reddit(RDDTON) به PKR
Rs61,754.6768
1 Reddit(RDDTON) به KZT
117,664.6208
1 Reddit(RDDTON) به THB
฿7,130.924
1 Reddit(RDDTON) به TWD
NT$6,700.0062
1 Reddit(RDDTON) به AED
د.إ802.7758
1 Reddit(RDDTON) به CHF
Fr172.8046
1 Reddit(RDDTON) به HKD
HK$1,697.4224
1 Reddit(RDDTON) به AMD
֏84,063.9694
1 Reddit(RDDTON) به MAD
.د.م2,016.7828
1 Reddit(RDDTON) به MXN
$4,022.6286
1 Reddit(RDDTON) به SAR
ريال820.275
1 Reddit(RDDTON) به ETB
Br33,130.3604
1 Reddit(RDDTON) به KES
KSh28,278.7072
1 Reddit(RDDTON) به JOD
د.أ155.08666
1 Reddit(RDDTON) به PLN
794.0262
1 Reddit(RDDTON) به RON
лв953.7064
1 Reddit(RDDTON) به SEK
kr2,047.4064
1 Reddit(RDDTON) به BGN
лв365.2958
1 Reddit(RDDTON) به HUF
Ft72,936.6656
1 Reddit(RDDTON) به CZK
4,560.729
1 Reddit(RDDTON) به KWD
د.ك66.93444
1 Reddit(RDDTON) به ILS
710.905
1 Reddit(RDDTON) به BOB
Bs1,513.6808
1 Reddit(RDDTON) به AZN
371.858
1 Reddit(RDDTON) به TJS
SM2,023.345
1 Reddit(RDDTON) به GEL
594.9728
1 Reddit(RDDTON) به AOA
Kz200,127.4134
1 Reddit(RDDTON) به BHD
.د.ب82.24624
1 Reddit(RDDTON) به BMD
$218.74
1 Reddit(RDDTON) به DKK
kr1,399.936
1 Reddit(RDDTON) به HNL
L5,763.799
1 Reddit(RDDTON) به MUR
9,948.2952
1 Reddit(RDDTON) به NAD
$3,766.7028
1 Reddit(RDDTON) به NOK
kr2,180.8378
1 Reddit(RDDTON) به NZD
$378.4202
1 Reddit(RDDTON) به PAB
B/.218.74
1 Reddit(RDDTON) به PGK
K918.708
1 Reddit(RDDTON) به QAR
ر.ق796.2136
1 Reddit(RDDTON) به RSD
дин.21,992.1196
1 Reddit(RDDTON) به UZS
soʻm2,667,560.5488
1 Reddit(RDDTON) به ALL
L18,188.231
1 Reddit(RDDTON) به ANG
ƒ391.5446
1 Reddit(RDDTON) به AWG
ƒ393.732
1 Reddit(RDDTON) به BBD
$437.48
1 Reddit(RDDTON) به BAM
KM367.4832
1 Reddit(RDDTON) به BIF
Fr650,970.24
1 Reddit(RDDTON) به BND
$282.1746
1 Reddit(RDDTON) به BSD
$218.74
1 Reddit(RDDTON) به JMD
$35,074.959
1 Reddit(RDDTON) به KHR
882,014.365
1 Reddit(RDDTON) به KMF
Fr92,527.02
1 Reddit(RDDTON) به LAK
4,755,217.2962
1 Reddit(RDDTON) به LKR
රු66,545.0828
1 Reddit(RDDTON) به MDL
L3,705.4556
1 Reddit(RDDTON) به MGA
Ar980,895.782
1 Reddit(RDDTON) به MOP
P1,749.92
1 Reddit(RDDTON) به MVR
3,346.722
1 Reddit(RDDTON) به MWK
MK379,756.7014
1 Reddit(RDDTON) به MZN
MT13,979.6734
1 Reddit(RDDTON) به NPR
रु30,881.7132
1 Reddit(RDDTON) به PYG
1,551,304.08
1 Reddit(RDDTON) به RWF
Fr317,391.74
1 Reddit(RDDTON) به SBD
$1,800.2302
1 Reddit(RDDTON) به SCR
2,990.1758
1 Reddit(RDDTON) به SRD
$8,725.5386
1 Reddit(RDDTON) به SVC
$1,913.975
1 Reddit(RDDTON) به SZL
L3,766.7028
1 Reddit(RDDTON) به TMT
m767.7774
1 Reddit(RDDTON) به TND
د.ت638.28332
1 Reddit(RDDTON) به TTD
$1,485.2446
1 Reddit(RDDTON) به UGX
Sh762,090.16
1 Reddit(RDDTON) به XAF
Fr122,931.88
1 Reddit(RDDTON) به XCD
$590.598
1 Reddit(RDDTON) به XOF
Fr122,931.88
1 Reddit(RDDTON) به XPF
Fr22,311.48
1 Reddit(RDDTON) به BWP
P2,920.179
1 Reddit(RDDTON) به BZD
$439.6674
1 Reddit(RDDTON) به CVE
$20,760.6134
1 Reddit(RDDTON) به DJF
Fr38,716.98
1 Reddit(RDDTON) به DOP
$14,010.297
1 Reddit(RDDTON) به DZD
د.ج28,440.5748
1 Reddit(RDDTON) به FJD
$494.3524
1 Reddit(RDDTON) به GNF
Fr1,901,944.3
1 Reddit(RDDTON) به GTQ
Q1,675.5484
1 Reddit(RDDTON) به GYD
$45,799.7812
1 Reddit(RDDTON) به ISK
kr26,686.28

منابع Reddit

برای درک عمیق‌ تر Reddit، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Reddit
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Reddit

امروز Reddit (RDDTON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RDDTON به واحد USD برابر است با 218.74 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RDDTON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RDDTON نسبت به USD برابر است با $ 218.74. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Reddit چقدر است؟
ارزش بازار RDDTON برابر است با $ 558.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RDDTON چقدر است؟
عرضه در گردش RDDTON برابر است با 2.55K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RDDTON چقدر بوده است؟
RDDTON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 282.4541904298624 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RDDTON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RDDTON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 187.01273448374423 USD رسید.
حجم معاملات RDDTON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RDDTON برابر است با $ 58.00K USD.
آیا RDDTON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RDDTON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RDDTON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Reddit (RDDTON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

