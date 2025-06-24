DMC

لابراتوار DeLorean Labs بازوی رسمی Web3 شرکت افسانه‌ای DeLorean Motor Company (DMC) است و تمرکز آن بر فناوری‌های نوآورانه و دیجیتال است؛ تلفیقی از گذشته‌ای نمادین و آینده‌ای بی‌حد‌و‌مرز.DeLorean با معرفی اولین خودروی الکتریکی توکنیزه‌شده جهان، سنت نوآوری خود را ادامه می‌دهد. این خودرو با استفاده از پروتکل DeLorean عرضه می‌شود؛ نخستین سیستم زنجیره‌ای رزرو خودرو، بازار معاملاتی و تجزیه‌ و ‌تحلیل اطلاعات در صنعت.این پروتکل برای ارائه یک اکوسیستم شفاف و یکپارچه طراحی شده است که در آن خودروها به‌صورت دیجیتالی خریداری، معامله، احراز هویت و ردیابی می‌شوند.DeLorean به صنعت خودروسازی امکان ارائه مالکیت تأییدشده، غیرقابل تغییر، همراه با داده‌های نگهداری، استفاده و آمار رانندگی را خواهد داد. این سیستم، تجزیه‌ و ‌تحلیل عملکرد خودرو را با دقت و قابلیت اطمینان بی‌سابقه ممکن می‌سازد.در قلب اکوسیستم DeLorean، توکن $DMC قرار دارد؛ توکنی که تلفیقی از ارزش فرهنگی، کاربرد واقعی و حمایت یک برند نمادین Web2 است.

نامDMC

رتبهNo.1124

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.18%

تامین گردش3,801,628,242

حداکثر عرضه12,800,000,000

عرضه کل12,800,000,000

نرخ گردش0.297%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.011717061970039477,2025-06-24

کمترین قیمت0.00289674478767603,2025-09-30

بلاک چین عمومیSUI

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.

