قیمت امروز Santos FC Fan Token

قیمت لحظه‌ ای Santos FC Fan Token (SANTOS) در حال حاضر برابر با $ 0.4745 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SANTOS به USD برابر با $ 0.4745 برای هر SANTOS می‌ باشد.

توکن Santos FC Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #963 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.64M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.09M SANTOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SANTOS در بازه‌ ای بین $ 0.4699 (حداقل) و $ 0.4808 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 28.60482421951988111 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5512743200414009 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SANTOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Santos FC Fan Token (SANTOS)

رتبه No.963 ارزش بازار $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M حجم (24 ساعته) $ 59.42K$ 59.42K $ 59.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.24M$ 14.24M $ 14.24M سرمایه در گردش 16.09M 16.09M 16.09M حداکثر عرضه 30,000,000 30,000,000 30,000,000 عرضه کل 30,000,000 30,000,000 30,000,000 نرخ گردش 53.64% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Santos FC Fan Token برابر است با $ 7.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.42K. عرضه در گردش SANTOS برابر است با 16.09M، و عرضه کل آن 30000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.24M است.